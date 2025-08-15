Ключевые моменты:

Солнечная активность 15 августа: К-индекс 2–3,67

Влияние на здоровье: минимальное

Влияние на связь и технику: отсутствует

По прогнозу специалистов Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA), 15 августа солнечная активность останется на умеренном уровне — от К-индекса 2 до 3,67, что соответствует жёлтому уровню геомагнитной активности. Это означает, что в ближайшие два дня магнитосфера Земли будет стабильной, а возможные колебания не окажут существенного влияния ни на здоровье людей, ни на работу спутников и систем связи.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце, в результате которых в космос выбрасываются потоки заряженных частиц. Когда они достигают Земли, происходит возмущение магнитного поля. Однако К-индекс ниже 4 считается незначительным, и такие колебания обычно проходят незаметно.

Бури с К-индексом выше 5 могут вызывать снижение самочувствия, а при К-индексе 7–8 возможны сбои в связи и появление полярных сияний. Прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому рекомендуется следить за актуальной информацией.