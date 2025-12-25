Ключевые моменты:

В Одессе работают мобильные пункты вакцинации;

Прививки от дифтерии и столбняка бесплатны для всех старше 18 лет;

Взрослым важно обновлять защиту каждые 10 лет.

Бесплатная вакцинация от дифтерии и столбняка в Одессе

Медицинские работники Центров первичной медико-санитарной помощи Одессы присоединились к вакцинации населения в мобильных пунктах. Прививки проводятся в специальных вакцинальных автобусах.

В течение этой недели все жители Одессы старше 18 лет могут бесплатно сделать прививку от дифтерии и столбняка. Медики напоминают: для надежной защиты взрослым необходимо проходить ревакцинацию каждые 10 лет.

Во время военного положения профилактические прививки особенно важны. Они помогают предотвратить вспышки опасных инфекций и являются вопросом национальной безопасности и здоровья населения.

Дифтерия и столбняк — крайне опасные заболевания. Дифтерия передается воздушно-капельным путем и может вызывать сильное воспаление горла, затруднение дыхания, высокую температуру и поражение сердца и нервной системы.

Столбняк возникает при попадании инфекции в рану через загрязненную землю или предметы, такие как гвозди. Болезнь сопровождается сильными судорогами и болью, а в тяжелых случаях может привести к переломам костей. Смертность при столбняке достигает 85%.

Вакцин в Одессе достаточно. Детей прививают в детских поликлиниках, а взрослые могут пройти ревакцинацию в Центрах первичной медико-санитарной помощи города.

