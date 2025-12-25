Ключевые моменты:
- В Одессе работают мобильные пункты вакцинации;
- Прививки от дифтерии и столбняка бесплатны для всех старше 18 лет;
- Взрослым важно обновлять защиту каждые 10 лет.
Бесплатная вакцинация от дифтерии и столбняка в Одессе
Медицинские работники Центров первичной медико-санитарной помощи Одессы присоединились к вакцинации населения в мобильных пунктах. Прививки проводятся в специальных вакцинальных автобусах.
В течение этой недели все жители Одессы старше 18 лет могут бесплатно сделать прививку от дифтерии и столбняка. Медики напоминают: для надежной защиты взрослым необходимо проходить ревакцинацию каждые 10 лет.
Во время военного положения профилактические прививки особенно важны. Они помогают предотвратить вспышки опасных инфекций и являются вопросом национальной безопасности и здоровья населения.
Дифтерия и столбняк — крайне опасные заболевания. Дифтерия передается воздушно-капельным путем и может вызывать сильное воспаление горла, затруднение дыхания, высокую температуру и поражение сердца и нервной системы.
Столбняк возникает при попадании инфекции в рану через загрязненную землю или предметы, такие как гвозди. Болезнь сопровождается сильными судорогами и болью, а в тяжелых случаях может привести к переломам костей. Смертность при столбняке достигает 85%.
Вакцин в Одессе достаточно. Детей прививают в детских поликлиниках, а взрослые могут пройти ревакцинацию в Центрах первичной медико-санитарной помощи города.
Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что на Одесчине заработал мобильный диагностический пункт — «больница в автобусе», которая приезжает в отдаленные села и буквально спасает людей возле дома.
