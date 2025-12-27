Ключевые моменты:

Ситуация контролируемая

По информации пресс-службы Одесской МВА, благодаря Силам обороны ночь в Одессе прошла спокойно. Ситуация в городе остается контролируемой. Все критические системы работают, отдельные локальные аварии и поломки устраняют соответствующие службы. Электротранспорт в Одессе до сих пор не работает, однако продолжают курсировать социальные автобусы.

Что касается гололеда на дорогах, то привлечены 44 единицы спецтехники и 425 работников, чтобы водители и пешеходы могли безопасно передвигаться по городу.

Напомним, в Одессе наблюдается ухудшение погоды. Видимость на дорогах снизилась до 200-500 метров. В связи с этим объявлен I уровень опасности (желтый).