Ключевые моменты:

Проект решения о новом сборе за парковки сняли с ближайшей сессии горсовета.

Причиной стало решение Верховного Суда и замечания юристов.

Город должен обновить информацию обо всех официальных парковках.

После доработки документ снова вынесут на рассмотрение депутатов.

Проект сняли с рассмотрения

Одесский городской совет пока не будет принимать решение о введении нового сбора за парковочные места. Соответствующий проект сняли с повестки ближайшей сессии после решения Верховного Суда и замечаний юридического департамента.

Об этом стало известно во время заседания постоянной комиссии по вопросам транспорта и дорожного хозяйства.

Почему возникла пауза

Как сообщил председатель комиссии Петр Обухов, еще 23 июня депутаты поддержали вынесение проекта на рассмотрение сессии. Однако уже 25 июня Верховный Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Одесского городского совета. После этого юристы указали, что документ необходимо доработать с учетом судебного решения.

«23 июня мы вынесли на сессию проект решения об установлении сбора за парковочные места для транспортных средств в Одессе. Но уже 25 июня было принято решение Верховного Суда по этому вопросу. Есть замечания юридического департамента, поэтому фактически мы не можем выносить это решение на сессию в таком виде», – пояснил Обухов.

Также напомним, что сессия Одесского городского совета, которая должна была состояться в среду, 8 июля, была фактически сорвана: из 54 зарегистрированных депутатов в сессионном зале в итоге присутствовали лишь 32, из-за чего исчез кворум и голосование стало невозможным.

Что предстоит сделать

По словам членов комиссии, суд обратил внимание на требования Налогового кодекса.

Перед утверждением нового сбора город должен актуализировать сведения обо всех специально отведенных парковочных площадках, включая их расположение, площадь, количество машиномест и другие показатели.

Поскольку выполнить такую работу до ближайшей сессии невозможно, проект временно отозвали. После обновления данных и доработки документа его планируют повторно вынести на рассмотрение депутатов.

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Источник: odesa.novyny.live