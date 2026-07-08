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В Одессе назначили новую исполняющую обязанности вицемера — Елену Якименко.

К исполнению обязанностей она приступила 8 июля и будет работать по назначению постоянного заместителя городского головы.

Елена Якименко — доктор медицинских наук, профессор, бывшая глава городского управления и департамента здравоохранения.

Что известно об Елене Якименко и ее декларации

В Одессе сменилось руководство городского совета. Исполняющий обязанности городского головы Игорь Коваль назначил Елену Якименко исполняющим обязанности заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета.

Елена Якименко к исполнению своих обязанностей приступила 8 июля и будет работать на этом посту до назначения постоянного вицемера.

О кадровом решении Игорь Коваль сообщил во время сессии Одесского городского совета.

Стоит отметить, что Елена Якименко сменила в должности Константина Талалаева, исполнявшего обязанности вицемера с 1 декабря 2025 года по 2 июня 2026 года.

Елена Якименко родилась 27 января 1961 в Одессе. Она окончила Одесский медицинский институт имени Пирогова и имеет ученую степень доктора медицинских наук и звания профессора.

В течение 1999-2010 годов Якименко возглавляла управление здравоохранения Одесского городского совета. Также была депутатом Одесского городского и Одесского областного советов. В 2018 году ее назначили директором департамента здравоохранения Одесского городского совета, который она возглавляла до 2021 года.

Согласно декларации кандидата, семья Якименко владеет рядом объектов недвижимости в Одессе. Среди задекларированного имущества — квартиры, жилые дома, земельные участки, гаражи, машиноместо, кладовая, нежилые помещения, где работает медицинский центр, а также находящийся на стадии незавершенного строительства садовый дом. Кроме того, Елена Якименко пользуется автомобилем Toyota, а ее муж является владельцем прицепа.

Добавим, по итогам 2025 года чиновник задекларировала более 2 млн грн доходов. В эту сумму вошли более 206 тыс. грн пенсии, почти 358 тыс. грн заработной платы в Одесском национальном медицинском университете, 1,42 млн грн дохода от предпринимательской деятельности и более 120 тыс. грн, полученных за работу врачом-консультантом в ООО «Медлайн».

Муж Елены Якименко, согласно декларации, получил почти 334 тыс. грн пенсии и более 752 тыс. грн заработной платы в Одесской таможне.

Наличные сбережения супругов составляют 580,8 тыс. грн, 255,5 тыс. долларов США и 82,4 тыс. евро. Кроме того, на банковских счетах Елена Якименко задекларировала 1160 долларов.

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