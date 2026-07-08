Ключевые моменты:

  • На крыше обустроено более 70 квадратных метров зеленой кровли.
  • В саду растут гранаты, виноград, инжир, деревья и розы.
  • Озеленение улучшило теплоизоляцию и уменьшило перегрев квартиры.
  • Система использует дождевую и повторно очищенную бытовую воду.

Зеленые кровли сегодня входят в число решений, которые рекомендуют для адаптации городов к изменению климата. Их эффективность в снижении перегрева зданий, накоплении дождевой воды и развитии городского биоразнообразия подтверждают рекомендации Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Европейской комиссии и Всемирной организации здравоохранения по развитию устойчивых городов. Именно поэтому опыт одессита Сергея Черного интересен не только как личная история, но и как пример практического применения принципов экологической урбанистики в обычной многоэтажке.

Как появилась идея сада на крыше одесской многоэтажки?

Его часто спрашивают, зачем он все это делает. Ведь проще оставить крышу такой, какая она есть: бетон, рубероид, жара летом и холод зимой. Но Сергей Черный смотрит на это совсем иначе. За девять лет на обычной крыше одесской многоэтажки появились виноградник, гранаты, розы, пасека и даже собственная маленькая экосистема. А началось все с нескольких кустов седума, привезенных с берегов Южного Буга.

Это крыша дома на улице Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского), 130 — на обычной одесской многоэтажке растут гранаты, виноград, инжир, абрикосы, розы и даже живут пчелы. Автор этой экосистемы — Сергей Николаевич Черный — директор коммунального учреждения внешкольного образования «Афалина» и председатель местного ОСМД.

Сергей Черный, директор коммунального учреждения внешкольного образования «Афалина»
Сергей Черный, директор коммунального учреждения внешкольного образования «Афалина»

Сергей Черный окончил химический факультет Одесского университета имени Мечникова по специальности «биохимия», а позже возглавил учреждение, которое когда-то было станцией юных натуралистов, а сегодня работает как экологический центр для детей.

Еще с конца 1990-х годов он занимался аквариумами и фитостенами. Начинал с нескольких аквариумов на Одесском припортовом заводе, а позже один из его аквариумов даже вошел в сотню лучших в мире на международном конкурсе в Японии.

Поэтому крыша на улице Князя Владимира Великого стала не случайной прихотью, а продолжением всего, чем Сергей Николаевич занимался многие годы.

Растения на крыше многоэтажки
Растения на крыше многоэтажки

Три типа зеленых кровель: как устроен городской сад

На этой крыше он показывает сразу три типа зеленых кровель.

Самая простая — экстенсивная. Это тонкий слой грунта и неприхотливые седумы, которые вырастают всего на несколько сантиметров. Их не нужно регулярно поливать, обрезать или подкармливать. Они просто растут и выполняют свою работу — уменьшают нагрев крыши.

Второй тип — интенсивная зеленая кровля. Здесь слой грунта уже может достигать десятков сантиметров, а значит, можно высаживать не только травы, но и кустарники, виноград и деревья. Такая крыша требует ухода, полива и внимания, но и результат совсем другой — она становится надежной защитой от жары.

Третий вариант — растения в контейнерах. Именно с этой идеи, по сути, все и началось.

Растения на крыше многоэтажки
Растения на крыше многоэтажки

В 2010 году Сергей Черный побывал в Париже. На одном из высотных зданий он увидел крышу, превращенную в зону отдыха. В городе, где земля дорогая, а свободного пространства мало, крыша стала еще одним этажом жизни. Эта идея его вдохновила.

А когда Сергей Николаевич возил школьников на Южный Буг, в район Мигеи, к гранитным берегам, он заметил, как в трещинах огромных гранитных валунов на тонком слое природной почвы растут растения. Тогда Сергей Черный подумал: если седумы способны выживать на граните, почему бы им не выжить и на крыше?

Первый эксперимент был совсем небольшим. Он сделал короб примерно метр на метр, насыпал туда слой земли толщиной в несколько сантиметров и посадил седумы, привезенные с Южного Буга. Полил один-два раза — и начал наблюдать.

Теплоизоляция и снижение уровня шума: зачем одесситам сад на крыше

Прошел год, второй, третий. Растения не просто выжили — они начали разрастаться. Сначала на крыше были только седумы. Затем земли стало больше, слой грунта увеличился примерно до двадцати сантиметров, и Сергей Николаевич начал экспериментировать с другими растениями. Так здесь появился девичий виноград, затем виноград Вича, который сам поднимается по фасаду. Позже появился и настоящий виноград, дающий плоды, — сорта «Подарок Запорожью» и «Плевен». Когда кто-то удивлялся, как виноград может расти на крыше без привычного глубокого слоя почвы, он с улыбкой отвечал: «Захочешь жить — не так раскорячишься».

Смородина на крыше многоэтажки
Смородина на крыше многоэтажки

Постепенно зеленая зона расширялась. Землю Сергей Николаевич носил и привозил годами. Говорит, что если сложить все вместе, получится около пяти кубометров грунта — почти целый КамАЗ.

Сергей Черный считает этот сад небольшим ответом на большую городскую проблему: из-за дорог, асфальта и бетона город перегревается, воздух становится тяжелее, квартиры на верхних этажах раскаляются, а кондиционеры работают почти без остановки.

Растения на крыше многоэтажки
Растения на крыше многоэтажки

Но теперь около 70 квадратных метров крыши обычной многоэтажки на поселке Котовского снова принадлежат природе. Здесь есть земля и растения. Есть тень и влага. Есть дополнительная теплоизоляция, меньше шума. И есть ощутимая разница для тех, кто живет под обычной крышей.

Сергей Черный вспоминает, что раньше летом кондиционер в квартире работал без остановки месяц-полтора. В этом году до начала июля его еще ни разу не включали.

Неожиданный житель сада на крыше

Соседи тоже постепенно стали частью этой истории. На площадке четыре квартиры, и жильцы трех из них постоянно пользуются крышей. Однажды соседка, тетя Валя, сказала Сергею:

— Мне скоро семьдесят.

Он начал ее поздравлять, но она остановила его:

— Нет, я не об этом. Я хочу посадить семь кустов роз.

И посадила. Прямо над своей квартирой, в ведрах. Позже добавила еще несколько кустов.

Абрикос на крыше многоэтажки
Абрикос на крыше многоэтажки

Валентина заметила, что на крыше у Сергея уже растут абрикосы и персики, хотя на даче в тот год урожая не было. И тоже начала высаживать деревья.

Сергей Черный использует для почвы и пищевые отходы. Так получается натуральное удобрение. Однажды он заметил, что среди растений начали прорастать неизвестные кустики. Позже выяснилось, что это гранаты, выросшие из косточек.

Сергей Черный с ульем на крыше многоэтажки
Сергей Черный устроил на крыше настоящую пасеку

Дикие гранаты даже дали плоды — крупные, примерно по 400 граммов, но они оказались слишком кислыми. Тогда Сергей Николаевич купил два сортовых граната. Уже в прошлом году на одном из них созрело более тридцати плодов. Позже здесь появились яблони, черешня и груша.

За девять лет он продумал здесь почти все. Самый большой враг сада — ветер. Зато с поливом проблем давно нет.

Система работает сразу на трех источниках воды:

  • Дождевая вода. С крыши она собирается в трехсотлитровую бочку, а затем насосом подается в бассейн. Когда пляжи были закрыты, именно в этом бассейне купались внуки. Теперь здесь плавают декоративные рыбы.
  • Обычный капельный полив от водопровода.
  • Повторное использование бытовой воды.

— Даже вода здесь получает вторую жизнь, — говорит Сергей Николаевич.

Так же, как и почти все на этой крыше.

Ель на крыше многоэтажки

А еще здесь поселились насекомые, начали гнездиться птицы, появились богомолы, прилетели пчелы.

Как крыша превратилась в зону отдыха для соседей

Так на крыше обычной одесской многоэтажки появился настоящий сад.

— Крыша полностью защищена — безопасность является важнейшим фактором. Здесь постоянно гуляют наши внуки. Здесь дети росли, бегали между деревьями. Здесь они ждали, когда созреет виноград, и впервые пробовали инжир прямо с дерева. И, кажется, совсем не замечали, что находятся на высоте.

Растения и бассейн на крыше многоэтажки
Растения и бассейн на крыше многоэтажки

Сейчас здесь растет около тридцати видов деревьев и кустарников. По вечерам сюда выходят соседи, приходят дети, собирается вся семья. И крыша превращается в уютную зону отдыха.

За эти годы Сергей Черный не раз слышал вопрос, зачем он тратит столько сил на этот сад. Сам Сергей Николаевич убежден, что города слишком много отняли у природы. И если есть возможность вернуть хотя бы небольшую ее часть, это стоит сделать.

Отсюда хорошо видны многоэтажки, раскаленные крыши, дороги и дворы. И только этот зеленый оазис посреди Одессы словно напоминает, что природа никуда не исчезает, если дать ей хотя бы небольшой шанс.

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