Ключевые моменты:

На крыше обустроено более 70 квадратных метров зеленой кровли.

В саду растут гранаты, виноград, инжир, деревья и розы.

Озеленение улучшило теплоизоляцию и уменьшило перегрев квартиры.

Система использует дождевую и повторно очищенную бытовую воду.

Зеленые кровли сегодня входят в число решений, которые рекомендуют для адаптации городов к изменению климата. Их эффективность в снижении перегрева зданий, накоплении дождевой воды и развитии городского биоразнообразия подтверждают рекомендации Программы ООН по окружающей среде (UNEP), Европейской комиссии и Всемирной организации здравоохранения по развитию устойчивых городов. Именно поэтому опыт одессита Сергея Черного интересен не только как личная история, но и как пример практического применения принципов экологической урбанистики в обычной многоэтажке.

Как появилась идея сада на крыше одесской многоэтажки?

Его часто спрашивают, зачем он все это делает. Ведь проще оставить крышу такой, какая она есть: бетон, рубероид, жара летом и холод зимой. Но Сергей Черный смотрит на это совсем иначе. За девять лет на обычной крыше одесской многоэтажки появились виноградник, гранаты, розы, пасека и даже собственная маленькая экосистема. А началось все с нескольких кустов седума, привезенных с берегов Южного Буга.

Это крыша дома на улице Князя Владимира Великого (бывшая Добровольского), 130 — на обычной одесской многоэтажке растут гранаты, виноград, инжир, абрикосы, розы и даже живут пчелы. Автор этой экосистемы — Сергей Николаевич Черный — директор коммунального учреждения внешкольного образования «Афалина» и председатель местного ОСМД.

Сергей Черный окончил химический факультет Одесского университета имени Мечникова по специальности «биохимия», а позже возглавил учреждение, которое когда-то было станцией юных натуралистов, а сегодня работает как экологический центр для детей.

Еще с конца 1990-х годов он занимался аквариумами и фитостенами. Начинал с нескольких аквариумов на Одесском припортовом заводе, а позже один из его аквариумов даже вошел в сотню лучших в мире на международном конкурсе в Японии.

Поэтому крыша на улице Князя Владимира Великого стала не случайной прихотью, а продолжением всего, чем Сергей Николаевич занимался многие годы.

Три типа зеленых кровель: как устроен городской сад

На этой крыше он показывает сразу три типа зеленых кровель.

Самая простая — экстенсивная. Это тонкий слой грунта и неприхотливые седумы, которые вырастают всего на несколько сантиметров. Их не нужно регулярно поливать, обрезать или подкармливать. Они просто растут и выполняют свою работу — уменьшают нагрев крыши.

Второй тип — интенсивная зеленая кровля. Здесь слой грунта уже может достигать десятков сантиметров, а значит, можно высаживать не только травы, но и кустарники, виноград и деревья. Такая крыша требует ухода, полива и внимания, но и результат совсем другой — она становится надежной защитой от жары.

Третий вариант — растения в контейнерах. Именно с этой идеи, по сути, все и началось.

В 2010 году Сергей Черный побывал в Париже. На одном из высотных зданий он увидел крышу, превращенную в зону отдыха. В городе, где земля дорогая, а свободного пространства мало, крыша стала еще одним этажом жизни. Эта идея его вдохновила.

А когда Сергей Николаевич возил школьников на Южный Буг, в район Мигеи, к гранитным берегам, он заметил, как в трещинах огромных гранитных валунов на тонком слое природной почвы растут растения. Тогда Сергей Черный подумал: если седумы способны выживать на граните, почему бы им не выжить и на крыше?

Первый эксперимент был совсем небольшим. Он сделал короб примерно метр на метр, насыпал туда слой земли толщиной в несколько сантиметров и посадил седумы, привезенные с Южного Буга. Полил один-два раза — и начал наблюдать.

Теплоизоляция и снижение уровня шума: зачем одесситам сад на крыше

Прошел год, второй, третий. Растения не просто выжили — они начали разрастаться. Сначала на крыше были только седумы. Затем земли стало больше, слой грунта увеличился примерно до двадцати сантиметров, и Сергей Николаевич начал экспериментировать с другими растениями. Так здесь появился девичий виноград, затем виноград Вича, который сам поднимается по фасаду. Позже появился и настоящий виноград, дающий плоды, — сорта «Подарок Запорожью» и «Плевен». Когда кто-то удивлялся, как виноград может расти на крыше без привычного глубокого слоя почвы, он с улыбкой отвечал: «Захочешь жить — не так раскорячишься».

Постепенно зеленая зона расширялась. Землю Сергей Николаевич носил и привозил годами. Говорит, что если сложить все вместе, получится около пяти кубометров грунта — почти целый КамАЗ.

Сергей Черный считает этот сад небольшим ответом на большую городскую проблему: из-за дорог, асфальта и бетона город перегревается, воздух становится тяжелее, квартиры на верхних этажах раскаляются, а кондиционеры работают почти без остановки.

Но теперь около 70 квадратных метров крыши обычной многоэтажки на поселке Котовского снова принадлежат природе. Здесь есть земля и растения. Есть тень и влага. Есть дополнительная теплоизоляция, меньше шума. И есть ощутимая разница для тех, кто живет под обычной крышей.

Сергей Черный вспоминает, что раньше летом кондиционер в квартире работал без остановки месяц-полтора. В этом году до начала июля его еще ни разу не включали.

Неожиданный житель сада на крыше

Соседи тоже постепенно стали частью этой истории. На площадке четыре квартиры, и жильцы трех из них постоянно пользуются крышей. Однажды соседка, тетя Валя, сказала Сергею:

— Мне скоро семьдесят.

Он начал ее поздравлять, но она остановила его:

— Нет, я не об этом. Я хочу посадить семь кустов роз.

И посадила. Прямо над своей квартирой, в ведрах. Позже добавила еще несколько кустов.

Валентина заметила, что на крыше у Сергея уже растут абрикосы и персики, хотя на даче в тот год урожая не было. И тоже начала высаживать деревья.

Сергей Черный использует для почвы и пищевые отходы. Так получается натуральное удобрение. Однажды он заметил, что среди растений начали прорастать неизвестные кустики. Позже выяснилось, что это гранаты, выросшие из косточек.

Дикие гранаты даже дали плоды — крупные, примерно по 400 граммов, но они оказались слишком кислыми. Тогда Сергей Николаевич купил два сортовых граната. Уже в прошлом году на одном из них созрело более тридцати плодов. Позже здесь появились яблони, черешня и груша.

За девять лет он продумал здесь почти все. Самый большой враг сада — ветер. Зато с поливом проблем давно нет.

Система работает сразу на трех источниках воды:

Дождевая вода. С крыши она собирается в трехсотлитровую бочку, а затем насосом подается в бассейн. Когда пляжи были закрыты, именно в этом бассейне купались внуки. Теперь здесь плавают декоративные рыбы.

Обычный капельный полив от водопровода.

Повторное использование бытовой воды.

— Даже вода здесь получает вторую жизнь, — говорит Сергей Николаевич.

Так же, как и почти все на этой крыше.

А еще здесь поселились насекомые, начали гнездиться птицы, появились богомолы, прилетели пчелы.

Как крыша превратилась в зону отдыха для соседей

Так на крыше обычной одесской многоэтажки появился настоящий сад.

— Крыша полностью защищена — безопасность является важнейшим фактором. Здесь постоянно гуляют наши внуки. Здесь дети росли, бегали между деревьями. Здесь они ждали, когда созреет виноград, и впервые пробовали инжир прямо с дерева. И, кажется, совсем не замечали, что находятся на высоте.

Сейчас здесь растет около тридцати видов деревьев и кустарников. По вечерам сюда выходят соседи, приходят дети, собирается вся семья. И крыша превращается в уютную зону отдыха.

За эти годы Сергей Черный не раз слышал вопрос, зачем он тратит столько сил на этот сад. Сам Сергей Николаевич убежден, что города слишком много отняли у природы. И если есть возможность вернуть хотя бы небольшую ее часть, это стоит сделать.

Отсюда хорошо видны многоэтажки, раскаленные крыши, дороги и дворы. И только этот зеленый оазис посреди Одессы словно напоминает, что природа никуда не исчезает, если дать ей хотя бы небольшой шанс.

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