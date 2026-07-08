Ключевые моменты:

Депутаты Одесского горсовета рассмотрят соглашение с ЕБРР о привлечении 25 млн евро кредита на модернизацию теплоснабжения.

Кредит рассчитан на 13 лет с трехлетним льготным периодом, предварительная ставка – около 3,5% годовых.

В первый этап проекта входят замена магистральных трубопроводов, обновление сетей, закупка накопителей и когенерационных установок.

Несмотря на название «план стойкости», основные работы начнутся только в марте 2027 года.

Помимо кредита, Одесса рассчитывает привлечь еще 10 млн евро грантовой поддержки от международных партнеров.

Одесса планирует привлечь 25 млн евро кредита Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) на модернизацию системы теплоснабжения и повышение энергоэффективности города. Соответствующее соглашение депутаты горсовета рассмотрят на сессии сегодня, 8 июля.

Деньги направят на обновление объектов теплоснабжения в рамках так называемого «плана стойкости» – программы, которая должна повысить устойчивость городской инфраструктуры к возможным кризисам.

Что обновят за кредит ЕБРР

Как рассказал директор департамента экономического развития Андрей Розов, проект будет реализовываться поэтапно.

Сначала специалисты проведут комплексный аудит городской системы теплоснабжения стоимостью около 40 тысяч евро. Эксперты оценят состояние котельных, сетей и определят объекты, которые требуют модернизации в первую очередь.

После завершения аудита городской совет отдельно утвердит перечень объектов, где будут проводиться работы.

Первый этап предусматривает:

замену магистрального трубопровода стоимостью около 165 млн грн;

обновление подземных теплосетей;

закупку накопителей мощностью 4-6 МВт;

установку когенерационных установок.

По словам Розова, сейчас из 16 имеющихся в Одессе когенерационных установок работают только 10.

Кредит на 13 лет и возможность досрочного погашения

Соглашение с ЕБРР предусматривает кредит на 13 лет с трехлетним льготным периодом. В это время город будет выплачивать только проценты.

Предварительно ставка составит около 3,5% годовых, а окончательные условия финансирования должны утвердить в конце сентября.

Депутат бюджетной комиссии Олег Звягин отметил, что важным условием является возможность досрочного погашения кредита.

По его словам, это позволит направлять свободные бюджетные средства на уменьшение задолженности, если в течение года возникнет экономия.

Работы начнутся не этой зимой

При этом, несмотря на то что кредит связан с подготовкой городской инфраструктуры к сложным зимним периодам, сами масштабные работы начнутся только в марте 2027 года.

Ранее городские власти говорили, что проект поможет Одессе подготовиться к ближайшему отопительному сезону, однако сейчас речь идет о более долгосрочной модернизации.

Одесса может получить еще 10 млн евро грантов

Помимо кредита, соглашение открывает возможность привлечения еще 10 млн евро безвозвратного финансирования от Европейской комиссии и других международных доноров.

Общий объем проекта должен составить 70 млн евро, из которых 20 млн евро – грантовые средства.

В мэрии отмечают, что все закупки будут проходить по процедурам ЕБРР с дополнительным контролем за проведением тендеров и выполнением контрактов.

Источник: Думская