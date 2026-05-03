Ключевые моменты:

В Одессе подготовили проект решения о новых тарифах на платную парковку в прибрежной зоне.

Документ передан на рассмотрение Одесской городской военной администрации.

Цель – ввести экономически обоснованный тариф на парковку у побережья.

Новые тарифы на побережье

В Одессе готовятся изменения на услуги платной парковки на отведенных площадках в зоне побережья. Речь идет о возможном повышении стоимости парковки в наиболее загруженных локациях у моря. В городском совете объясняют, что цель инициативы – упорядочить парковочное пространство и сделать систему более эффективной.

Добавим, что проект решения вынесен на обсуждение. Правда, жители могут подать свои замечания и предложения в Департамент транспорта, связи и организации дорожного движения Одесского горсовета в письменном виде или по электронной почте (dtks@omr.gov.ua), а также по телефону 705-98-11.

Следует отметить, что точный тариф будет установлен решением исполкома в мае, однако предварительно обсуждаются цифры на уровне 50–70 гривен в час.

Также читайте: Будет ли безопасный отдых в Одессе этим летом