Ключевые моменты:

На локациях Ланжерон (зоны 1 и 2), пляж «Дельфин», «Золотой Берег» (16-я ст. Большого Фонтана) и на Фонтанской дороге заграждения полностью убраны для борьбы с пробками.

За неоплату парковки на побережье водителям грозит жесткое наказание — 1 200 гривен, что существенно выше стандартных штрафов.

Из-за 50%-ной скидки штраф за неправильную парковку на склоне или газоне обходится нарушителям всего в 170–340 грн, из-за чего водителям зачастую «выгоднее» нарушать правила, чем парковаться легально.

Стоимость официальной парковки снижена до 60 грн/час (вместо 100 грн в прошлом году). На оплату через QR-код безналичным расчетом водителю дается 10 бесплатных минут.

Демонтаж шлагбаумов: почему прибрежные парковки открыли для всех

По обновленным правилам на побережье Одессы работают площадки для платной парковки. Стоимость услуги составляет 60 гривен в час (в прошлом году оплата составляла 100 гривен).

Уничтожение шлагбаумов на Ланжероне, Дельфине и Золотом Берегу преследует одну главную цель — разгрузить подъезды к морю перед пиком летнего сезона. Раньше именно заграждения частных структур собирали огромные очереди из автомобилей и блокировали движение.

«Теперь доступ ко всем площадкам абсолютно свободен», — утверждают в мэрии.

Платный режим на муниципальных стоянках действует ежедневно с 08:00 до 23:00. Процесс полностью перевели в безналичный формат — рассчитаться нужно самостоятельно, отсканировав смартфоном QR-код на дорожном знаке.

По словам депутата Одесского горсовета Петра Обухова, прибрежные парковки могут приносить городу около 40–50 млн грн в год вместо прежних 7 млн грн, когда ими руководили частные структуры.

«Дополнительные миллионы гривен на дороги, транспорт и благоустройство — это гораздо лучше, чем когда эти деньги проходят мимо бюджета»,— подчеркнул депутат Петр Обухов.

Ловушка для водителей: штраф в 1 200 гривен и парковочный абсурд

С ликвидацией физических барьеров главным сдерживающим фактором должны стать штрафы. Однако текущие правила создали серьезный правовой парадокс, из-за которого штрафы пока не работают как полноценный инструмент порядка, а водители продолжают массово бросать машины на склонах, тротуарах и зеленых зонах.

Главный удар по кошельку ждет тех, кто решит оставить машину на официальном паркоместе, но проигнорирует оплату. За неоплату парковки на побережье «прилетает» самый суровый штраф — 1 200 гривен (с учетом законной 50%-ной скидки при оплате в первые 10 дней он превращается в 600 гривен).

В то же время стандартные штрафы за нарушение правил стоянки выглядят гораздо «гуманнее». Так, за неправильную парковку под запрещающим знаком или на тротуаре водителю выпишут всего 340 гривен (со скидкой — 170 гривен).

Если же автомобиль припаркован так, что существенно мешает дорожному движению, штраф составит 680 гривен (со скидкой — 340 гривен).

Из-за этой колоссальной разницы в цифрах возникает абсурдная ситуация: автомобилистам банально выгоднее бросить машину в зеленой зоне или на склоне под запрещающим знаком и заплатить минимальные 170–340 грн, что сопоставимо с ценой всего нескольких часов легальной стоянки у моря.

Городские службы призывают водителей к сознательности, ведь средства от легальной парковки теперь идут напрямую на благоустройство Одессы.

Напомним, ранее большую часть парковочных площадок у моря вернули в управление коммунального предприятия «Одестранспарксервис».