Ключевые моменты:

На входе в здание зафиксировали явку, которой хватало для кворума. Но как только дошло до электронной регистрации в зале для начала голосований, на местах оказалось всего 32 избранника.

Сессия ограничилась лишь «торжественной» частью без принятых решений.

Официальную причину демарша руководство не назвало, но в кулуарах говорят о конфликте вокруг кандидатур ветеранов в состав исполкома.

Конфликт вокруг кресла в исполкоме: почему взбунтовался горсовет Одессы

Официально и.о. мэра Игорь Коваль лишь сухо отметил, что решение перенести сессию на 14 июля он принял после консультаций с главами фракций во время объявленного перерыва. Однако истинная причина «исхода» депутатов из зала гораздо глубже.

По информации журналистки Ирины Гриб, в горсовете разгорелась нешуточная борьба за то, кто именно займет место представителя ветеранских организаций в исполнительном комитете. Пропрезидентская фракция «Доверяй делам» активно продвигает на эту должность Вадима Шипулина, что уже вызывало шквал дискуссий на прошлых заседаниях.

Игорь Коваль ранее заявлял, что «не поддастся давлению», и просил ветеранов самим определиться с единым кандидатом. В итоге на стол легли две кандидатуры — Вадима Шипулина и действующего военнослужащего Дениса Карташова (оба являются ветеранами войны с Россией). Планировалось включить в исполком обоих, но, судя по пустому залу, такой компромисс устроил далеко не всех политических игроков в Одессе.

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120 земельных вопросов на паузе: что должен был решить горсовет

Из-за политических споров «зависла» огромная повестка дня, состоящая из более чем 180 пунктов. Самый лакомый и важный блок — это 120 земельных вопросов.

Речь идет об оформлении документов, предоставлении согласия на разработку проектов отвода участков в аренду, продлении или расторжении старых договоров, пересмотре ставок арендной платы и инвентаризации коммунальной земли.

Вернутся ли депутаты к работе в следующий вторник в 10:00 и удастся ли им поделить кресла в исполкоме — покажет время.

Напомним, в Одессе назначили новую исполняющую обязанности вицемера — Елену Якименко. К исполнению обязанностей она приступила 8 июля.