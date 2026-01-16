Ключевые моменты:

В Одессе открыли Городской детский центр слуха на базе детской поликлиники №4.

Центр оснастили новым ЛОР-комбайном и современными аудиометрами для точной проверки слуха.

Прием ведет сертифицированный отоларинголог-сурдолог, что избавляет от необходимости искать узких специалистов по всему городу.

Помощь предоставляется бесплатно при наличии направления от педиатра или семейного врача.

Как сообщили сегодня в пресс-службе мэрии города, главная цель Центра – выявлять проблемы со слухом на ранних стадиях, когда коррекция наиболее эффективна.

Здесь не только диагностируют, но и помогают с подбором слуховых аппаратов, а также обеспечивают дальнейшее медицинское сопровождение.

«Для центра слуха были приобретены ЛОР-комбайн, аудиометры и другое современное оборудование. В помещениях Центра созданы удобные условия для приема маленьких пациентов. Работает врач, прошедший подготовку по направлению «отоларинголог-сурдолог», что обеспечит предоставление специализированной сурдологической помощи на базе одного медучреждения», – отмечают в горсовете.

Как попасть на прием?

Медицинская помощь предоставляется бесплатно по направлению педиатра, семейного или профильного врача по предварительной записи.

Где находится Центр?

Адрес: ул. Добровольцев (бывш. Маршала Говорова), 26, 3-й этаж.

Телефоны для записи:

(063) 322-99-96

(067) 387-01-68

(048) 705-33-97.

