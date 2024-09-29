Неправильная чистка ушей приводит к потере слуха: что советуют врачи

Мы привыкли думать, что уши особого ухода и внимания не требуют. Искупался, скрутил кончик полотенца в трубочку и протер ушную раковину. А можно воспользоваться специальной палочкой или обычными спичкой и ваткой. Но не все так просто.

Как правильно очищать уши

Так называемая ушная сера, которую мы тщательно вычищаем из своих ушных раковин — это естественный секрет (выделение), очищающий, защищающий и увлажняющий слуховой канал. Вещество желтоватого цвета не всегда эстетично, но крайне важно для нормального функционирования слухового аппарата, ведь само по себе оно оказывает противогрибковое и антибактериальное действие.

Поэтому очищать следует только уголки ушной раковины, где сера скапливается и смешивается с пылью и грязью. Ни в коем случае нельзя вставлять ушные палочки внутрь уха: так можно повредить слуховой канал. Это делать не рекомендуется еще и потому, что таким образом вы лишь заталкиваете серу глубже в ухо, а это приводит к формированию серных пробок, воспалениям и даже потере слуха.

Медики вообще советуют не рисковать, используя ватные палочки. Достаточно обмакнуть указательный палец в мыльный раствор и аккуратно провести им по изгибам ушной раковины.

Не стоит забывать о том, что частое вымывание секрета из уха приведет только к тому, что железы станут работать интенсивнее и сера будет образовываться обильнее. Поэтому каждый день проводить такие процедуры не нужно. Два-три раза в месяц достаточно для взрослого человека.

Чем опасны наушники

Регулярное использование наушников, которые вставляются в слуховой проход, повышает вероятность образования серных пробок и воспалений. Ведь любой посторонний предмет (даже если это слуховой аппарат) раздражает кожу, стимулирует выработку серы и утрамбовывает ее возле барабанной перепонки.

В результате домашней гигиены уже может оказаться недостаточно — убрать загрязнение будет под силу только врачу.

Наушники являются источником инфекции, если они передаются от одного человека к другому, вовремя не протираются или хранятся ненадлежащим образом.

Кто подвержен ушным заболеваниям

— Сегодня картина ушных заболеваний соответствует летнему периоду. Например, стало больше наружных отитов. Ведь морская вода сейчас не совсем чистая, поэтому ее попадание в ухо иногда приводит к заболеваниям кожи наружного слухового прохода. Если это произошло, самолечением заниматься нельзя, лучше сразу обратиться к отоларингологу, — отметила Инна Чернышева, врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук.

Летом из-за высокой температуры и попадания влаги разбухают серные пробки и развивается такое заболевание как отомикоз — грибковое воспаление наружного слухового прохода. Отомикозом легко заболеть, а вот вылечить его непросто. Первый признак недуга — зуд, а при большом скоплении грибка также заложенность и болезненность.

Часто маленьким детям во время морских купаний кладут в ушки ватку, пропитанную растительным маслом, чтобы избежать попадания воды. Делать это стоит только в том случае, если ребенок предрасположен к заболеваниям ушей, имеет, например, хронический отит. Если же ничего подобного нет, дополнительные меры предосторожности можно не предпринимать.

Что предлагает народная медицина

Многие сегодня обращаются к народной медицине, занимаются самолечением. Но я не советую использовать народные средства, которые нужно закапывать в ухо, например, раствор меда. Это будет только способствовать размножению патогенной микрофлоры. То же касается и фитосвечей. Воск от них попадает на барабанную перепонку и его крайне сложно удалять. Кроме того эти свечи оставляют ожоги. Лучше обратиться к врачу и получить рецепт на необходимый лекарственный препарат.

Но самой большой проблемой нашего времени является то, что ушная микрофлора становится все более устойчивой к антибакретиальным препаратам и лечить многие болезни становится сложнее.

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