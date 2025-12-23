Ключевые моменты:

Временная остановка: бюветы в сквере Прохоровском и 6-й ст. Большого Фонтана не будут работать.

Причина: плановое обслуживание оборудования.

Два бювета не будут работать из-за технического обслуживания

С 15:00 23 декабря по 14:00 24 декабря бюветные комплексы в Одессе не будут работать. Это касается бюветов, расположенных за адресам: сквер Прохоровский и 6-я станция Большого Фонтана. Причина – плановое техническое обслуживание оборудования.

В Одессе функционирует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Воду здесь можно набрать бесплатно.

