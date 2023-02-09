В этом году на Котовского в Одессе хотят открыть два бювета: расположение

В 2023 году городские власти Одессы запланировали открыть в городе два новых бюветных комплекса. Оба они будут расположены в суворовском районе.

Об этом стало известно из городской программе охраны и улучшения состояния окружающей среды, которую рассматривали на сессии горсовета 8 февраля.

Во время сессии директор муниципального департамента экологии Марина Савченко пояснила, что в этом районе имеется только один бювет (на улице Крымской – ред.) и этого недостаточно.

Новые бюветы появятся на территории зеленых зон: в парке Энтузиастов и в сквере «Звездный». На строительство первого в программе заложено 8,3 миллиона гривен на два года, второго — 3,7 миллиона.

Всего сейчас в Одессе работают 16 бюветных комплексов. И как сказал зам городского головы Сергей Тетюхин, этого количества для города маловато, особенно в условиях войны.

«Риски в том, что у нас есть один источник поставки питьевой воды в город Одесса, поэтому нам нужно резервировать эти источники. Поэтому два бюветных комплекса в Суворовском районе — они просто необходимы, чтобы, например, если будет новый удар по нашей инфраструктуре, люди элементарно могли получить питьевую воду», — пояснил во время сессии Тетюхин.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, смогут ли одесситы набрать воду из бюветов, когда нет света?

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