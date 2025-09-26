Что такое Google Discover?

Это раздел в приложении Google или на мобильной версии google.com, где собираются новости и материалы, которые могут быть вам интересны. Discover подбирает публикации на основе ваших интересов. И теперь вы сами можете влиять на то, какие издания будут появляться в вашей ленте.

Как подписаться на «Одесскую Жизнь»

Сделать это очень просто. Откройте приложение Google на своём смартфоне, перейдите в ленту Discover и найдите там любую новость «Одесской Жизни». Рядом с названием издания будет кнопка «Подписаться». Нажав на неё, вы обеспечите себе регулярные обновления от нашего сайта прямо в собственной ленте Discover.

Зачем это нужно?

Подписка помогает не пропускать важные городские новости, репортажи и советы. Вы будете получать оперативную информацию сразу после публикации, а Google будет учитывать ваш выбор и чаще показывать материалы именно от «Одесской Жизни».

Функция внедряется постепенно, так что если вы ещё не видите кнопку «Подписаться», подождите несколько дней — она обязательно появится.

