Ключевые моменты:

Список официальных зон отдыха в Одессе пополнился 8 новыми участками.

Всего на сегодняшний день в городе безопасно и легально работают 35 пляжей.

Все открытые локации проверены комиссией, имеют спасательные посты и доступ к укрытиям.

Как сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе мэрии города, специальная комиссия проверила и одобрила работу еще восьми участков побережья. С учетом новых локаций в городе официально функционируют уже 35 пляжей из 48 имеющихся.

Новые пляжные зоны, получившие акты готовности

«Ланжерон»: два участка комплекса «Причал № 1» и участок в районе Желтого камня.

«Отрада» : пляжные комплексы «LEO» и «MOON».

: пляжные комплексы «LEO» и «MOON». «Аркадия»: пляжный комплекс «Ибица».

11-я станция Большого Фонтана: пляжный комплекс «COCOS BEACH».

Пляж «Курортный»: пляжный комплекс «Икра».

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Пляжные зоны, которые открылись ранее и продолжают работать

«Ланжерон»: 7 участков пляжа в районе двух шаров и пляж возле заведения «Веранда».

«Дельфин»: пляжные заведения «UnderAir» и «Либерти», комплекс «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмеж».

Малый Фонтан: комплекс «Ла Камбала».

«Аркадия»: пляжное заведение «Кокос», пляжи комплексов «Ред Лайн» и «Портофино».

10-я станция Большого Фонтана: муниципальный пляж и комплекс «Чайка».

11-я станция Большого Фонтана: муниципальный инклюзивный пляж.

12-я станция Большого Фонтана: комплекс «Паблик».

14-я станция Большого Фонтана: коммунальный пляж и комплекс «Куба».

15-я станция Большого Фонтана: комплекс «Пляж-15».

16-я станция Большого Фонтана: пляж «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро».

Район ресторана «Юг»: коммунальный пляж.

В мэрии также призвали жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, отдыхать только на официально проверенных пляжах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

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