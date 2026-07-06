Ключевые моменты:
- Список официальных зон отдыха в Одессе пополнился 8 новыми участками.
- Всего на сегодняшний день в городе безопасно и легально работают 35 пляжей.
- Все открытые локации проверены комиссией, имеют спасательные посты и доступ к укрытиям.
Как сообщили сегодня, 6 июля, в пресс-службе мэрии города, специальная комиссия проверила и одобрила работу еще восьми участков побережья. С учетом новых локаций в городе официально функционируют уже 35 пляжей из 48 имеющихся.
Новые пляжные зоны, получившие акты готовности
- «Ланжерон»: два участка комплекса «Причал № 1» и участок в районе Желтого камня.
- «Отрада»: пляжные комплексы «LEO» и «MOON».
- «Аркадия»: пляжный комплекс «Ибица».
- 11-я станция Большого Фонтана: пляжный комплекс «COCOS BEACH».
- Пляж «Курортный»: пляжный комплекс «Икра».
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Пляжные зоны, которые открылись ранее и продолжают работать
- «Ланжерон»: 7 участков пляжа в районе двух шаров и пляж возле заведения «Веранда».
- «Дельфин»: пляжные заведения «UnderAir» и «Либерти», комплекс «Калетон» и инклюзивный пляж «Безмеж».
- Малый Фонтан: комплекс «Ла Камбала».
- «Аркадия»: пляжное заведение «Кокос», пляжи комплексов «Ред Лайн» и «Портофино».
- 10-я станция Большого Фонтана: муниципальный пляж и комплекс «Чайка».
- 11-я станция Большого Фонтана: муниципальный инклюзивный пляж.
- 12-я станция Большого Фонтана: комплекс «Паблик».
- 14-я станция Большого Фонтана: коммунальный пляж и комплекс «Куба».
- 15-я станция Большого Фонтана: комплекс «Пляж-15».
- 16-я станция Большого Фонтана: пляж «Золотой берег», комплексы «Карма» и «Варадеро».
- Район ресторана «Юг»: коммунальный пляж.
В мэрии также призвали жителей и гостей города соблюдать правила безопасности, отдыхать только на официально проверенных пляжах и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
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