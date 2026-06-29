Ключевые моменты:

После трагедии на «Отраде» проверяют соблюдение требований безопасности

В Одессе до сих пор нет понятных правил работы пляжей

Часть ответственности лежит на власти, часть — на арендаторах

Во время тревоги полиция призывает немедленно идти в укрытие

Трагедия на пляже «Отрада», где во время воздушной тревоги погибла женщина, вновь заставила поднять вопрос о безопасности отдыха на побережье Одессы в условиях войны. «Одесская жизнь» проанализировала документы городского совета, решения и заявления Одесской областной военной администрации, информацию Национальной полиции.

Также мы получили разъяснения депутатов и профильных городских служб, чтобы выяснить, кто отвечает за работу пляжей, как проходит их проверка и почему даже официально открытые зоны отдыха не отменяют необходимости немедленно направляться в укрытие во время воздушной тревоги.

Кто отвечает за безопасность пляжей: версия горсовета и депутатов

Отдых на пляже «Отрада» для жительницы Киева Дарьи Кравченко оказался роковым. Женщина погибла от осколочного ранения во время воздушной тревоги прямо на пляже. Конечно, этого однозначно не произошло бы, если бы она находилась в укрытии. Однако этот случай вызвал немало вопросов: кто отвечает за безопасность отдыхающих, почему на пляже не было медиков, где находится ближайшее укрытие и должна ли полиция настаивать на том, чтобы люди покидали пляжи.

Больше всего жителей и гостей города возмутило заявление исполняющего обязанности городского головы Игоря Коваля, который сообщил, что именно этот пляж проверку не прошел, поэтому официально открытым не считался. Хотя наличие оборудования для отдыха и торговых точек никак не ассоциировалось с «закрытым пляжем». Однако на заседании исполкома 25 июня депутат Олег Этнарович озвучил другую версию: пляж проверку прошел, разрешение на открытие получил, но не все документы успели оформить вовремя.

Создается впечатление, что в горсовете левая рука не знает, что делает правая. Ведь еще с прошлого года в хозяйственном суде прокуратура пытается отменить аренду ЧП «Гевиот» (именно эта фирма имеет действующий договор на участок, где произошла трагедия), которую следователи считают незаконной. Казалось бы, внимание городской власти к такой пляжной зоне должно быть особым. К тому же непонятно, почему проверки разрешительных документов и письмо об ограничении работы некоторых пляжей, не имеющих необходимых документов, Одесская городская военная администрация (ОГВА) направила в Комендатуру области только сейчас. Во время заседания исполкома Игорь Коваль отметил, что арендатор нарушил основные требования безопасности: отсутствовали спасатели и медицинская помощь. А вот об ответственности городской власти своевременно и полноценно контролировать работу пляжей почему-то не сказал.

Что не так с одесскими пляжами

За состояние побережья, где расположены пляжи, должно отвечать Управление инженерной защиты территории города и развития побережья Одесского городского совета (далее — Управление). Однако на сайте мэрии в разделе «Положение об Управлении» слово «пляж» вообще не упоминается. Зато оно встречается в Перечне договоров аренды берегоукрепительных сооружений в виде искусственных пляжей города Одессы. Там можно узнать, какая именно фирма арендует тот или иной участок. Но сами договоры аренды отсутствуют, поэтому ознакомиться с обязанностями арендатора невозможно.

Наличие действующего договора аренды — лишь одно из условий. Необходимо также пройти проверку специальной комиссии ОГВА, которая обследует побережье и акваторию возле пляжей на наличие взрывоопасных предметов, а также оценивает готовность территории к эвакуации людей во время воздушной тревоги. Обеспечение мобильных или других укрытий — также зона ответственности местной власти.

А вот за благоустройство пляжной территории отвечает арендатор. Но что именно входит в его обязанности? Еще до начала туристического сезона «Одесская жизнь» обращалась в городской совет с просьбой это разъяснить. Ответ мы получили, однако, например, о медицинской помощи там не было сказано ни слова.

До полномасштабной войны работу одесских пляжей регулировали Правила благоустройства города и отдельные Правила оборудования и эксплуатации пляжей. Последние в 2025 году отменили, новые должны были разработать, но полностью этого так и не сделали. Согласно прежним правилам, любой пляж — муниципальный или арендованный — должен был иметь спасательные посты, урны, туалеты, информационные стенды с указанием ближайших укрытий, раздевалки, источники питьевой воды, медицинские пункты и т.д. Сейчас изменения коснулись именно медицинской помощи. Как сообщили «Одесской жизни» в Управлении, наличие медпункта больше не является обязательным. Вместо этого арендатор может заключить договор с учреждением здравоохранения, сотрудники которого будут приезжать по вызову (что выглядит довольно странно, ведь скорая помощь приедет быстрее).

Словом, какими являются новые правила в окончательной редакции и где с ними можно ознакомиться в открытом доступе, — загадка даже для местных депутатов.

Например, Ольга Квасницкая убеждена, что сегодня пляжи превратились из зон отдыха в зоны «коммерческого хаоса».

— Арендаторы пытаются заработать на каждом метре, забывая о базовых правилах безопасности военного времени, а нынешняя городская власть должна наконец разработать и утвердить единые муниципальные стандарты обустройства пляжных зон и пересмотреть договоры аренды. Мы не можем ограничиваться только сочувствием семье погибшей — мы обязаны извлечь уроки, — подчеркнула депутат.

Беспорядок в документах и споры о разделении ответственности между чиновниками и арендаторами — не повод мириться с отсутствием базовых условий безопасности для отдыхающих.

Если вы заметили нарушения правил предоставления услуг, обращайтесь в Единый центр обращений граждан города Одессы, где можно оставить заявку по категории «Пляжи, побережье»: 15-35 или (048) 705-55-55.

Как найти на пляже укрытие?

С перечнем пляжей, прошедших проверку, а также с расположением укрытий можно ознакомиться с помощью различных сервисов. Например, ближайшее убежище поможет найти приложение «Дія» (раздел «Незламність») или интерактивная карта укрытий Одесского городского совета.

Вместе с тем хотим передать местной власти несколько просьб наших читателей:

увеличить количество указателей «Укрытие» в местах отдыха, поскольку во время воздушной тревоги мобильный интернет работает нестабильно;

установить таблички, информирующие отдыхающих, что конкретный пляж прошел проверку и открыт для посещения;

четче объяснять, особенно гостям города, какие именно участки пляжей считаются проверенными. Например, на пляже «Ланжерон» много арендованных зон, и разобраться, какие из них официально открыты, бывает непросто.

Укрытие на пляже может спасти жизнь: о чем напоминают полиция и военные

У каждого из нас есть не только права, но и обязанности — даже во время отдыха.

Как напомнили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, при объявлении воздушной тревоги отдыхающие обязаны покинуть пляж и перейти в укрытие.

— Доставлять людей в укрытие мы не имеем права. Мы проводим только разъяснительную и профилактическую работу. Одесское побережье во время войны — зона повышенного риска. Осколки вражеских целей могут быть смертельно опасны в радиусе нескольких километров, — рассказали нам военнослужащие. — Даже небольшой осколок способен привести к трагедии. Где именно будет сбита цель, заранее неизвестно, поэтому уходить в укрытие необходимо всегда.

Памятка для отдыхающих: ваша безопасность — в ваших руках

Война не закончится завтра. Конечно, мы можем рассчитывать на защиту и помощь власти или окружающих. Но если случится непоправимое, уже не будет иметь значения, кто виноват. Поэтому о собственной безопасности и безопасности близких нужно заботиться заранее.

Перед тем как отправиться на пляж:

убедитесь, что пляж официально открыт. Если такой информации нет в открытом доступе, попросите разрешительные документы у представителя арендатора или позвоните на городскую горячую линию;

проверьте, можно ли получить на пляже медицинскую помощь и оборудован ли спасательный пост;

найдите ближайшее укрытие, заранее оцените время, необходимое, чтобы до него добраться. Не будет лишним проверить, есть ли внутри вентиляция, запас воды и мобильная связь;

если отдыхаете с детьми, заранее обсудите возможные ситуации: что делать, если ребенок потеряется и к кому сможет обратиться за помощью;

обновите знания по оказанию первой помощи. По инициативе департамента здравоохранения ОГС это можно сделать бесплатно, перечень занятий здесь;

всегда берите с собой полностью заряженный телефон, запас воды и необходимые лекарства (успокоительные, дезинфицирующие, сердечные, антигистаминные и другие).

Наша психика не может годами находиться в состоянии постоянной угрозы, поэтому иногда словно «отключает» чувство опасности. Но воздушная тревога от этого не становится менее опасной. Именно поэтому слова «объявлена воздушная тревога — направляйтесь в укрытие» следует воспринимать серьезно всегда.

Ранее мы рассказывали, что сегодня происходит на месте, где погибла девушка.

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