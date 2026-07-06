Ключевые моменты:

Температура воды в Черном море у берегов Одессы будет в пределах +22…+23 °C.

На суше при этом установится максимально комфортная летняя погода — +26…+28 °C.

Небольшое охлаждение морских волн связано с изменением направления и силы ветра, который разгонится до 12 м/с.

Температура воды в Одессе: почему море станет прохладнее

Новая неделя начнется в Одессе с комфортных синоптических условий. Июльская жара временно отступит: день пройдет под знаком переменной облачности, поэтому палящего солнца можно не бояться.

Прогноз погоды и гидрологическую ситуацию в акватории на понедельник, 6 июля, обнародовал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Воздух в дневные часы прогреется до оптимальных +26…+28 °C, а ночью принесет приятную прохладу в пределах +17…+19 °C. Осадков в городе не прогнозируют.

Однако гидрологическая ситуация в море изменится. Северо-западный ветер со скоростью 7–12 м/с спровоцирует сгон поверхностного слоя воды, из-за чего температура Черного моря у пляжей Одессы зафиксируется на уровне +22…+23 °C.

Для июля это вполне комфортные показатели, но вода покажется заметно более бодрящей по сравнению с предыдущими знойными днями.

Безопасность на побережье Черного моря в Одесской области

В то время как температурные показатели идеально подходят для прогулок у воды, спасатели и военные напоминают о строгих правилах безопасности. На автодорогах региона в этот день прогнозируется отличная видимость, а в центральных и северных районах области из-за сухого ветра объявили чрезвычайную пожарную опасность.

Что касается отдыха у самой кромки воды, то отдыхающим настоятельно рекомендуют не терять бдительность: штормовая погода в море накануне могла сорвать с якорей дрейфующие мины, поэтому пребывание на несертифицированных пляжах остается опасным для жизни.

Читайте также: Почему «скорая» не всегда может быстро добраться до пляжей Одессы