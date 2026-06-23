Ключевые моменты:

Комитет НБУ по надзору пришел к выводу, что у Смелянского «нет достаточного уровня знаний требований законодательства, понимания и опыта» для руководства поставщиком финансовых платежных услуг.

«Укрпочта» обязана отстранить Смелянского в 5-дневный срок и за два месяца назначить нового руководителя.

Смелянский намерен привлечь международных юристов и оспорить решение в судах.

Позиция НБУ: систематические нарушения и проваленный финмониторинг

Как пояснили в Национальном банке Украины, процедура оценки соответствия Игоря Смелянского была запущена по результатам надзорных действий за период 2023–2026 годов. За это время к «Укрпочте» неоднократно применялись штрафы и письменные предостережения из-за нарушений в сфере платежных услуг и финмониторинга, а также из-за недостатков в управлении рисками.

По результатам собеседования Квалификационная комиссия НБУ выдала жесткое заключение:

«Комитет пришел к выводу о том, что у него нет достаточного уровня знаний требований законодательства, понимания и опыта надлежащего применения требований действующего законодательства, в том числе надлежащего выполнения возложенных на него обязанностей, обеспечения надлежащего уровня корпоративного управления и системы внутреннего контроля, организации системы финансового мониторинга и системы управления рисками в АО «УКРПОЧТА»».

В течение пяти рабочих дней уполномоченный орган АО «Укрпочта» должен отстранить Игоря Смелянского от руководства АО «Укрпочта», заявили в Нацбанке.

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Позиция Смелянского: «это полная херня»

Генеральный директор «Укрпочты» Игорь Смелянский оперативно отреагировал на решение регулятора развернутым заявлением в соцсетях. По его мнению, НБУ намеренно блокирует трансформацию компании в финансовое учреждение в преддверии вступления в силу закона о банках финансовой инклюзии.

«Каждый год, когда Укрпочта подходит вплотную к созданию почтового банка, НБУ находит способ этому помешать. Теперь, когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а Укрпочта имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смелянского», — написал руководитель компании.

Смелянский в жесткой форме раскритиковал главу НБУ Андрея Пышного и внутреннюю корпоративную культуру регулятора:

«Думаю, все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины 2023-2026 годов: ты должен любить и подносить к небесам главу НБУ А.Г. Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе… Считаю ли я это решение взвешенным? Конечно, нет. Если говорить на моем языке – это полная херня и, что важно, использование должности для сведения личных счетов».

Глава «Укрпочты» также указал на избирательность подходов НБУ, напомнив, что руководство других крупных банков (Укргазбанк, Смысл Банк), замешанных в многомиллиардном мискодинге и схемах «обнала», «спокойно работает дальше».

Суды в США и риски для кредитов ЕБРР

Игорь Смелянский заверил, что «Укрпочта» продолжит бесперебойную работу, однако пообещал запустить масштабную юридическую кампанию против руководства Нацбанка, используя свой международный бэкграунд:

«Андрей Григорьевич, Вы же знаете, какие возможности имеет адвокат с опытом работы в США? Со своими активами будьте осторожны, пока прошу никуда их не перемещать… Я для себя принял решение «догонять» и исполнителей этого решения, и его заказчиков — как в украинских, так и, учитывая мою международную карьеру, в международных судах за умышленное нанесение ущерба репутации».

Топ-менеджер также добавил, что принудительная смена руководства затронет международные обязательства Украины.

«Смена руководителя и его влияние также прописаны в наших международных соглашениях, в том числе кредитных, на десятки миллионов евро из ЕБРР. Так что с ними мы также соответствующим образом прокоммуникируем ситуацию. Как и с МВФ», — подытожил Смелянский.