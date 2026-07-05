Ключевые моменты:

Последствия обстрелов все труднее отличить от запущенности

Часть памятников разрушается без единой российской атаки

После «прилетов» дома чаще получают аварийные работы

Десятки исторических зданий годами остаются без спасения

Исторический центр Одессы входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Повреждения памятников после российских атак регулярно фиксируют Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, Одесский городской совет, правоохранители и международные эксперты. Но рядом с домами, пострадавшими от войны, остаются десятки исторических зданий, которые годами разрушаются без единого обстрела — из-за аварийного состояния, отсутствия реставрации и затянувшихся решений относительно их будущего.

Журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко прошлась по центральным улицам города и сравнила последствия российских ударов со зданиями, которые приходят в упадок в мирное время. Это не экспертиза, а журналистское наблюдение, основанное на реальных адресах, открытых данных о последствиях обстрелов и собственной фотофиксации.

Разрушенные дома: где «прилет», а где годы запустения?

После каждой российской атаки Одесса подсчитывает потери. Поврежденные дома осматривают специалисты, работают спасатели, коммунальщики закрывают выбитые окна, устанавливают ограждения, начинаются аварийные работы. Мир видит эти разрушения и знает, кто за них несет ответственность.

Но есть и другая Одесса. Та, что разрушается без сирен, без взрывов и без сообщений об очередном обстреле.

Мы сравнили здания, изуродованные российскими ударами, с теми, которые годами приходят в упадок без единой атаки. Результат оказался неожиданным: иногда их почти невозможно отличить.

Мы не сравниваем масштабы трагедий. Российские обстрелы — это военное преступление. Но фотографии заставляют задать другой вопрос: не привыкли ли мы к руинам настолько, что перестали замечать те, которые появились без войны?

Мы собрали несколько пар зданий. В одной — последствия российской атаки. В другой — строение, которое никто не обстреливал.

Новосельского, 16 — Новосельского, 20

Новосельского, 16. Здание демонтируют после российского удара и пожара.

Новосельского, 20. Соседний дом тоже выглядит аварийным, хотя война здесь ни при чем.

Еврейская, 19 — Гоголя, 4

Еврейская, 19. Последствия российского обстрела.

Гоголя, 4. Разрушение из-за многолетней запущенности.

Преображенская, 4 — Княжеская, 1

Преображенская, 4. Дом Соломоса после прямого попадания.

Княжеская, 1. Масонский дом, который разрушается без единой ракеты.

Пастера, 54 — Новосельского / Преображенская

Пастера, 54. Последствия атаки «шахедов».

Новосельского / Преображенская. Дом, который годами приходит в упадок.

Преображенская, 18 — Театральный переулок, 11

Преображенская, 18. Фасад изуродован взрывом.

Театральный переулок, 11. Историческое здание годами остается аварийным.

Еврейская, 24 — Большая Арнаутская, 88

Еврейская, 24. Один из самых сильных ударов по историческому центру.

Большая Арнаутская, 88. Памятник архитектуры разрушается без войны.

Приморская, 4 — Мечникова, 15

Приморская, 4. Одно из знаменитых зданий-близнецов у порта после российской атаки.

Мечникова, 15. Бывший завод мороженого «Полярная звезда» медленно исчезает.

Преображенская, 61 — Спиридоновская, 4

Преображенская, 61. Дом после российского обстрела.

Спиридоновская, 4. Аварийный дом в центре города.

Есть и другие известные здания, которые не пострадали от российских ударов, но находятся в критическом состоянии: бывший кинотеатр «Одесса», Бессарабско-Таврический земельный банк и доходный дом князя Гагарина.

Почему для одесской архитектуры равнодушие хуже «прилетов»

После российских ударов почти всегда появляются признаки жизни: металлические ограждения, аварийные работы, строительная техника, новые окна или хотя бы временная фанера.

Там, где здания разрушаются годами, чаще всего не происходит ничего. Фасады осыпаются, балконы становятся опасными, а прохожих предупреждает лишь табличка: «Осторожно! Возможно падение обломков».

Российские ракеты разрушают Одессу за считанные минуты. Равнодушие — годами. И сегодня последствия этих двух разрушительных сил становится все труднее отличить.

Ранее мы сообщали, что в Одессе после очередной атаки оккупантов спасают детскую художественную школу (фото).

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