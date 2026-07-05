Ключевые моменты:
- Последствия обстрелов все труднее отличить от запущенности
- Часть памятников разрушается без единой российской атаки
- После «прилетов» дома чаще получают аварийные работы
- Десятки исторических зданий годами остаются без спасения
Исторический центр Одессы входит в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Повреждения памятников после российских атак регулярно фиксируют Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, Одесский городской совет, правоохранители и международные эксперты. Но рядом с домами, пострадавшими от войны, остаются десятки исторических зданий, которые годами разрушаются без единого обстрела — из-за аварийного состояния, отсутствия реставрации и затянувшихся решений относительно их будущего.
Журналистка «Одесской жизни» Тая Найденко прошлась по центральным улицам города и сравнила последствия российских ударов со зданиями, которые приходят в упадок в мирное время. Это не экспертиза, а журналистское наблюдение, основанное на реальных адресах, открытых данных о последствиях обстрелов и собственной фотофиксации.
Разрушенные дома: где «прилет», а где годы запустения?
После каждой российской атаки Одесса подсчитывает потери. Поврежденные дома осматривают специалисты, работают спасатели, коммунальщики закрывают выбитые окна, устанавливают ограждения, начинаются аварийные работы. Мир видит эти разрушения и знает, кто за них несет ответственность.
Но есть и другая Одесса. Та, что разрушается без сирен, без взрывов и без сообщений об очередном обстреле.
Мы сравнили здания, изуродованные российскими ударами, с теми, которые годами приходят в упадок без единой атаки. Результат оказался неожиданным: иногда их почти невозможно отличить.
Мы не сравниваем масштабы трагедий. Российские обстрелы — это военное преступление. Но фотографии заставляют задать другой вопрос: не привыкли ли мы к руинам настолько, что перестали замечать те, которые появились без войны?
Мы собрали несколько пар зданий. В одной — последствия российской атаки. В другой — строение, которое никто не обстреливал.
Новосельского, 16 — Новосельского, 20
Новосельского, 16. Здание демонтируют после российского удара и пожара.
Новосельского, 20. Соседний дом тоже выглядит аварийным, хотя война здесь ни при чем.
Еврейская, 19 — Гоголя, 4
Еврейская, 19. Последствия российского обстрела.
Гоголя, 4. Разрушение из-за многолетней запущенности.
Преображенская, 4 — Княжеская, 1
Преображенская, 4. Дом Соломоса после прямого попадания.
Княжеская, 1. Масонский дом, который разрушается без единой ракеты.
Пастера, 54 — Новосельского / Преображенская
Пастера, 54. Последствия атаки «шахедов».
Новосельского / Преображенская. Дом, который годами приходит в упадок.
Преображенская, 18 — Театральный переулок, 11
Преображенская, 18. Фасад изуродован взрывом.
Театральный переулок, 11. Историческое здание годами остается аварийным.
Еврейская, 24 — Большая Арнаутская, 88
Еврейская, 24. Один из самых сильных ударов по историческому центру.
Большая Арнаутская, 88. Памятник архитектуры разрушается без войны.
Приморская, 4 — Мечникова, 15
Приморская, 4. Одно из знаменитых зданий-близнецов у порта после российской атаки.
Мечникова, 15. Бывший завод мороженого «Полярная звезда» медленно исчезает.
Преображенская, 61 — Спиридоновская, 4
Преображенская, 61. Дом после российского обстрела.
Спиридоновская, 4. Аварийный дом в центре города.
Есть и другие известные здания, которые не пострадали от российских ударов, но находятся в критическом состоянии: бывший кинотеатр «Одесса», Бессарабско-Таврический земельный банк и доходный дом князя Гагарина.
Почему для одесской архитектуры равнодушие хуже «прилетов»
После российских ударов почти всегда появляются признаки жизни: металлические ограждения, аварийные работы, строительная техника, новые окна или хотя бы временная фанера.
Там, где здания разрушаются годами, чаще всего не происходит ничего. Фасады осыпаются, балконы становятся опасными, а прохожих предупреждает лишь табличка: «Осторожно! Возможно падение обломков».
Российские ракеты разрушают Одессу за считанные минуты. Равнодушие — годами. И сегодня последствия этих двух разрушительных сил становится все труднее отличить.
Ранее мы сообщали, что в Одессе после очередной атаки оккупантов спасают детскую художественную школу (фото).
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