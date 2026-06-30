Ключевые моменты:

Реставрация дверей продолжалась почти девять месяцев

Утраченные декоративные элементы мастера восстановили вручную

Внутри нашли надпись исторической мастерской и газету 1974 года

Аутентичное стекло с монограммой законсервировали до окончания войны

Дворец Толстых (Дом ученых) является памятником архитектуры и градостроительства национального значения, а его восстановление проводится в соответствии с принципами сохранения культурного наследия.

Информация для материала подготовлена на основе сообщений реставрационной мастерской «1000 дверей Одессы», которая выполняла работы, а также репортажа журналистки Марии Котовой непосредственно с места событий. Фоторепортаж показывает не только результат реставрации, но и детали процесса восстановления исторических дверей, поврежденных российским ракетным ударом.

Двери, которые выстояли: во дворце Толстых завершили восстановление после ракетного удара

В Одессе есть двери, которые видели больше, чем многие люди. Они помнят конные экипажи, революции, войны, смену эпох и поколений. Теперь в их истории появилась еще одна страница — российский ракетный обстрел и долгое возвращение к жизни.

Во дворце Толстых (Доме ученых) реставраторы мастерской «1000 дверей Одессы» завершили восстановление парадных дверей — одной из самых изысканных деталей этого памятника архитектуры и градостроительства национального значения.

Ракетный удар повредил как массивные наружные дубовые двери, так и внутренний тамбур из лиственницы, отделанный ламелями редкого бразильского палисандра.

Но разрушения начались не в день взрыва. Время тоже оставило свой след: древесина износилась, декоративные элементы утрачивались, а предыдущие вмешательства нанесли конструкциям немалый ущерб.

Поэтому эта реставрация стала не просто ремонтом последствий обстрела, а настоящим спасением исторического памятника.

Мастера восстановили каждый элемент буквально по крупицам. Из наружного декора полностью удалось сохранить только притворную планку. Все остальные утраченные детали были заново воссозданы вручную с максимальной точностью.

Открытия во время реставрации

Во время работ реставраторы сделали интересное открытие. Внутри дверей сохранилась надпись мастерской «Кузьминъ», изготовившей их более ста лет назад по проекту архитектора Евгения Кюнера. А еще — старая газета, которая помогла датировать предыдущий ремонт 1974 годом.

История получила красивое продолжение. Следуя примеру своих предшественников, современные мастера оставили внутри конструкции новую надпись со своими автографами и газету 2026 года. Когда-нибудь их тоже найдут реставраторы будущего.

Особое внимание уделили аутентичной фурнитуре. К жизни вернули исторические петли, шпингалеты, засовы, оригинальные доводчики и другие механизмы, которые снова работают так, как были задуманы более ста лет назад. Для дверей подобрали соответствующие ручки, а латунные накладки не только защищают дерево от повреждений, но и напоминают, что даже в самой серьезной реставрации в Одессе находится место для котиков.

Отдельная история связана со стеклом тамбура. Оригинальное остекление с монограммой «ЕТ» — инициалами Елены Толстой — удалось сохранить. До окончания войны его законсервировали, а на месте установили временную защиту. Для будущего восстановления уже подготовлена графическая реконструкция исторической монограммы.

Работы продолжались почти девять месяцев — с октября 2025 года по 20 июня 2026 года.

Сегодня эти двери вновь встречают посетителей дворца Толстых. Они пережили удар, выстояли и вернулись на свое место.

И в этом есть что-то очень одесское: когда после разрушений не просто чинят сломанное, а бережно возвращают городу его память…

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