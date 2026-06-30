Ключевые моменты:

  • Реставрация дверей продолжалась почти девять месяцев
  • Утраченные декоративные элементы мастера восстановили вручную
  • Внутри нашли надпись исторической мастерской и газету 1974 года
  • Аутентичное стекло с монограммой законсервировали до окончания войны

Дворец Толстых (Дом ученых) является памятником архитектуры и градостроительства национального значения, а его восстановление проводится в соответствии с принципами сохранения культурного наследия.

Информация для материала подготовлена на основе сообщений реставрационной мастерской «1000 дверей Одессы», которая выполняла работы, а также репортажа журналистки Марии Котовой непосредственно с места событий. Фоторепортаж показывает не только результат реставрации, но и детали процесса восстановления исторических дверей, поврежденных российским ракетным ударом.

Двери, которые выстояли: во дворце Толстых завершили восстановление после ракетного удара

Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих

В Одессе есть двери, которые видели больше, чем многие люди. Они помнят конные экипажи, революции, войны, смену эпох и поколений. Теперь в их истории появилась еще одна страница — российский ракетный обстрел и долгое возвращение к жизни.

Во дворце Толстых (Доме ученых) реставраторы мастерской «1000 дверей Одессы» завершили восстановление парадных дверей — одной из самых изысканных деталей этого памятника архитектуры и градостроительства национального значения.

Ракетный удар повредил как массивные наружные дубовые двери, так и внутренний тамбур из лиственницы, отделанный ламелями редкого бразильского палисандра.

Но разрушения начались не в день взрыва. Время тоже оставило свой след: древесина износилась, декоративные элементы утрачивались, а предыдущие вмешательства нанесли конструкциям немалый ущерб.

Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих

Поэтому эта реставрация стала не просто ремонтом последствий обстрела, а настоящим спасением исторического памятника.

Мастера восстановили каждый элемент буквально по крупицам. Из наружного декора полностью удалось сохранить только притворную планку. Все остальные утраченные детали были заново воссозданы вручную с максимальной точностью.

Открытия во время реставрации

Во время работ реставраторы сделали интересное открытие. Внутри дверей сохранилась надпись мастерской «Кузьминъ», изготовившей их более ста лет назад по проекту архитектора Евгения Кюнера. А еще — старая газета, которая помогла датировать предыдущий ремонт 1974 годом.

Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих

История получила красивое продолжение. Следуя примеру своих предшественников, современные мастера оставили внутри конструкции новую надпись со своими автографами и газету 2026 года. Когда-нибудь их тоже найдут реставраторы будущего.

Особое внимание уделили аутентичной фурнитуре. К жизни вернули исторические петли, шпингалеты, засовы, оригинальные доводчики и другие механизмы, которые снова работают так, как были задуманы более ста лет назад. Для дверей подобрали соответствующие ручки, а латунные накладки не только защищают дерево от повреждений, но и напоминают, что даже в самой серьезной реставрации в Одессе находится место для котиков.

Отдельная история связана со стеклом тамбура. Оригинальное остекление с монограммой «ЕТ» — инициалами Елены Толстой — удалось сохранить. До окончания войны его законсервировали, а на месте установили временную защиту. Для будущего восстановления уже подготовлена графическая реконструкция исторической монограммы.

Відреставровані двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих
Відреставрован двері Палацу Толстих

Работы продолжались почти девять месяцев — с октября 2025 года по 20 июня 2026 года.

Сегодня эти двери вновь встречают посетителей дворца Толстых. Они пережили удар, выстояли и вернулись на свое место.

И в этом есть что-то очень одесское: когда после разрушений не просто чинят сломанное, а бережно возвращают городу его память…

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