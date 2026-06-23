Ключевые моменты:

В Сергеевке восстановили заброшенную артезианскую скважину, подтвердив ее высокие лечебные свойства.

Цех розлива серьезно пострадал от ударов российских «шахедов», однако инвестор полностью восстанавливает объект.

Вода появится на прилавках магазинов, в местных санаториях, а в самом поселке откроют бесплатный бювет.

Проект выстоял под ударами: как восстанавливали скважину

Глубоководная артезианская скважина в Сергеевке простаивала десятилетиями. Незадолго до начала большой войны местная община совместно с частным инвестором Александром приняла решение восстановить стратегический объект. Были проведены очистка, реконструкция и замена насосного оборудования. Однако планы нарушила российская агрессия. Сергеевка неоднократно становилась целью для вражеских атак.

Один из дронов-камикадзе взорвался всего в 15 метрах от скважины.

«Здесь было много обстрелов. Шесть или восемь „Шахедов“, был пожар. До сих пор воронки остались. Именно скважина не пострадала. Сильно пострадало здание для розлива воды. Оборудование было частично уничтожено», — поделился инвестор Александр в интервью телеканалу «Дом».

Несмотря на разрушения, проект не закрыли. Сейчас в разливочном цехе практически завершены восстановительные работы. Через несколько месяцев сюда завезут новые производственные мощности, рассчитанные на выпуск 3 000 бутылок питьевой воды в час.

Официальный запуск бренда намечен на осень текущего года.

Аналог Трускавца и Моршина на юге Украины

Лабораторные исследования показали рекордное качество и состав: Вода на 95% идентична физико-химическим показателям ведущих западноукраинских столовых брендов: «Трускавецкая», «Миргородская», «Моршинская», «Поляна Квасова». Проведенные медицинские экспертизы подтвердили лечебные свойства источника, полезные для оздоровления организма.

Помимо коммерческого направления и дистрибуции по торговым сетям Одесской области и всей Украины, производство будет нести важную социальную миссию.

Воду «Сергеевская» начнут системно поставлять в местные грязелечебные санатории Бессарабии для комплексной реабилитации пациентов.

Кроме того, инвестор пообещал открыть для жителей и гостей курортного поселка общедоступный питьевой бювет.