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После гибели женщины на пляже в Одессе открыли уголовные производства и начали расследование.

В Одессе проходят комплексные проверки пляжей и условий их работы.

Пока официально открыты 27 пляжей, еще восемь проходят завершающую проверку, а 15 арендованных участков оформляют необходимые документы.

Власти призывают пользоваться только проверенными пляжами и не пренебрегать правилами безопасности.

Вдоль побережья обустроено около 19 укрытий, из них восемь мобильные.

Пляжи Одессы проверяют

После гибели женщины на одном из пляжей Одессы стражи порядка открыли уголовные производства и выясняют обстоятельства, при которых пляж продолжал работать.

По словам депутата Одесского городского совета Светланы Осауленко, трагедия вызвала значительный общественный резонанс, поэтому проводится расследование и комплексные проверки побережья.

Она отметила, что в настоящее время в Одессе официально открыты 27 пляжей, а еще восемь находятся на завершающем этапе проверки. Кроме того, 15 арендованных пляжных участков проходят необходимые процедуры.

Светлана Осауленко призвала отдыхающих ответственно относиться к собственной безопасности и пользоваться только проверенными пляжами. Однако соблюдение правил безопасности зависит не только от соответствующих служб, но и от граждан.

Также депутат сообщила, что вдоль побережья обустроено около 19 укрытий, среди которых восемь являются мобильными. Пять таких укрытий установили на средства городского бюджета, остальные разместили на территории гостиниц и заведений общественного питания. Для удобства отдыхающих вдоль береговой линии установили соответствующие информационные указатели.

Напомним, эксперты отмечают, что официально открытые пляжи в Одессе не гарантируют полной безопасности из-за войны и риска атак. Даже работа ПВО не исключает опасности: сбитые дроны покидают обломки, которые могут падать на побережье. Во время воздушных тревог пребывание на пляже рискованно. Кроме того, часть отдыхающих игнорирует сигналы тревоги или не слышит их из-за громкой музыки на пляжах.