Ключевые моменты:

Игнорирование воздушной тревоги может стоить жизни

Первая помощь часто решает судьбу раненого

Турникет должен быть в базовой аптечке гражданского

Первым спасателем обычно становится человек рядом

После очередной трагедии на одесском побережье вопрос безопасности гражданских во время воздушных тревог вновь оказался в центре внимания. В Украине действуют правила военного положения, а официальные рекомендации ГСЧС, Минздрава и системы гражданской защиты призывают немедленно реагировать на сигналы тревоги и овладевать навыками оказания первой помощи.

Именно на этих рекомендациях, а также на практическом опыте бывшего майора медицинской службы ВСУ, доктора медицинских наук Светланы Галич основаны советы, которые собрала наша журналистка Светлана Комиссаренко в этом материале.

Почему игнорирование тревоги на пляже является роковой ошибкой

— Во время службы в ВСУ, особенно в зоне боевых действий и вблизи нее, командиры требовали от нас неукоснительно соблюдать правила безопасности, — говорит Светлана Галич. — Во время ракетных атак и налетов БПЛА мы использовали средства защиты, укрывались и постоянно помнили о рисках.

Именно поэтому мне до сих пор трудно понять, почему на пятом году полномасштабной войны многие гражданские продолжают относиться к опасности как к чему-то далекому или маловероятному.

Почему каждый гражданский должен владеть навыками оказания первой помощи

— Насколько важно иметь навыки оказания первой помощи, чтобы вовремя отреагировать, если рядом кто-то получил ранение?

— В армии каждого бойца обязательно обучают оказанию первой помощи себе и побратимам. Причина проста: выживание раненого часто зависит от первых минут после травмы. Невозможно поставить рядом с каждым человеком врача или бригаду экстренной помощи. При тяжелых ранениях действия тех, кто оказался рядом, могут стать решающим фактором между жизнью и смертью.

Конечно, существуют ранения, несовместимые с жизнью, когда даже самая лучшая медицинская помощь бессильна. Но есть и множество ситуаций, в которых правильно наложенный турникет, тампонирование раны или своевременно обеспеченная проходимость дыхательных путей многократно повышают шансы на выживание.

Именно поэтому меня удивляет нежелание значительной части общества обучаться навыкам оказания первой помощи. Я почти уверена, что среди людей, отдыхающих на пляжах во время воздушных тревог в условиях постоянной угрозы обстрелов, лишь единицы имеют с собой хотя бы минимальную аптечку с турникетом и средствами для остановки критического кровотечения.

Первые минуты после ранения: кто может помочь

— Раньше на одесских пляжах были медпункты, где работали опытные медицинские сестры. Были организованы велопатрули, которые помогали пострадавшим быстрее добраться до «скорой». Сейчас все остается зоной ответственности только экстренной медицинской помощи. Хотя доехать до пляжа по узким и переполненным улицам непросто. А осколочные ранения часто не оставляют человеку больше нескольких минут на спасение жизни…

— Во многих странах мира на пляжах дежурят спасатели и парамедики, готовые немедленно оказать помощь. И это в мирное время. В условиях украинской войны нам всем стоит понимать: первым спасателем для нас очень часто может оказаться не медик, а человек, который случайно оказался рядом.

Ответственность во время войны: как изменить подход к собственной безопасности

После таких трагедий, как произошедшая на «Отраде», люди часто говорят о жестокости врага, боли утраты и несправедливости. И это правильно. Но гораздо реже говорят о том, что каждый из нас может сделать, чтобы повысить собственные шансы на выживание:

реагировать на сигналы воздушной тревоги;

знать основы оказания первой помощи;

иметь аптечку;

обучать детей и близких.

— К сожалению, мы не можем контролировать ракеты и дроны. Но можем контролировать собственную готовность к чрезвычайным ситуациям. Война научила меня простой истине: знание первой помощи, наличие базовой аптечки и разумная осторожность не гарантируют безопасности, но могут подарить тот шанс, которого иногда не хватает для спасения жизни.

Надеюсь, что эта страшная трагедия заставит хотя бы кого-то записаться на курсы первой помощи или положить в сумку турникет. И если благодаря этому удастся спасти хотя бы одну жизнь — это уже будет иметь значение.

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