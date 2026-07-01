Ключевые моменты:

20 июня возле Крыжановки произошел прорыв магистрального канализационного коллектора.

Неочищенные стоки попали в Крыжановскую балку, а оттуда — в Черное море.

Экологическая инспекция лабораторно подтвердила загрязнение морской воды у пляжа Фрегат.

Местные жители сообщают об ухудшении самочувствия после купания, однако официальных данных о госпитализации нет.

По факту загрязнения моря открыто уголовное производство, продолжается досудебное расследование.

Неочищенные стоки попали в Черное море

«Одесская жизнь» уже писала, что 20 июня неподалеку от жилого массива «Зеленый мыс» в Крыжановке, близ Одессы, произошел обвал магистрального канализационного коллектора. Местные отмечали, что после аварии неочищенные сточные воды начали попадать в Крыжановскую балку, а оттуда — в Черное море.

Кроме того, жители Крыжановки утверждают, что уже на следующий день после аварии люди начали жаловаться на ухудшение самочувствия после купания. В частности, местная жительница Валерия сообщила, что купалась 24 июня примерно в ста метрах от места, где было установлено предупреждение о запрете купания. По ее словам, примерно через двое суток после этого у нее появились тошнота, рвота и другие симптомы расстройства желудка. Аналогичные проблемы со здоровьем, как утверждает женщина, возникли также у пятилетней сестры, матери и отчима.

В то же время директор департамента здравоохранения Одесской областной военной администрации Оксана Рокунец-Сорочан сообщила, что в департамент не поступала информация о госпитализации людей в инфекционную больницу, которая могла бы быть связана с утечкой канализационных стоков.

Добавим, что в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что по состоянию на 24 июня аварийную утечку удалось ликвидировать.

В настоящее время Фонтанский сельский совет совместно с коммунальным предприятием «Городские дороги» проводит аварийно-восстановительные работы. Временно сточные воды откачивают и направляют в централизованную систему водоотведения в обход поврежденного участка.

В общей сложности 29 июня экологи повторно обследовали побережье. Начальник отдела водных ресурсов Государственной экологической инспекции Ирина Мазалова сообщила, что лабораторные исследования подтвердили наличие загрязняющих веществ в пробах морской воды, отобранных у пляжа «Фрегат». Специалисты Одесского областного центра контроля и профилактики болезней отобрали дополнительные пробы морской воды для бактериологических, паразитологических и других санитарных исследований.

Врач центра Шейх Али Дани Хуссейнович отметил, что сточные воды могут представлять потенциальную опасность для здоровья людей, хотя до аварии все показатели морской воды соответствовали установленным санитарным нормам.

Также 29 июня в Одесской областной прокуратуре сообщили об открытии уголовного производства по статье 243 Уголовного кодекса Украины — «Загрязнение моря».

По словам спикера прокуратуры Инны Вербы, правоохранители совместно с экологами документируют последствия аварии и устанавливают масштабы загрязнения, в то время как коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий. Досудебное расследование продолжается.

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