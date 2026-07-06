Ключевые моменты:

Во время атаки на Киев в ночь на 6 июля РФ применила баллистические ракеты, «Цирконы», крылатые ракеты, реактивные дроны и ударные БпЛА.

Разрушения и пожары зафиксированы в Подольском, Дарницком, Голосеевском и других районах столицы.

По состоянию на утро известно о 11 погибших и 46 пострадавших, среди которых трое детей.

Ликвидация последствий продолжается более чем на 20 локациях, спасатели продолжают разбирать завалы.

О масштабных последствиях очередного ночного обстрела столицы сообщили мэр города Виталий Кличко и начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По их информации, под ударом оказались сразу четыре района Киева, а экстренные службы сейчас работают в усиленном режиме.

Во время атаки враг выпустил по городу практически весь доступный арсенал: от баллистических «Искандеров» и гиперзвуковых «Цирконов» до крылатых ракет и реактивных беспилотников.

Наиболее критическая ситуация сложилась в Подольском районе. Здесь ракета попала прямо в девятиэтажный жилой дом, полностью разрушив с пятого по девятый этажи. Спасатели ГСЧС уже вывели из здания 17 человек, а еще 28 жителей сняли с верхних этажей с помощью автолестниц. Поиски людей под обломками не прекращаются.

В этом же районе взрывные волны и обломки повредили крыши соседних домов, разрушили лифтовую шахту, частично повредили кровлю 19-этажки и поджгли припаркованные во дворах автомобили.

Кроме того, в еще одной пострадавшей 21-этажке спасатели обследуют обрушившиеся конструкции со второго по пятый этажи в поисках выживших.

Тяжелые разрушения зафиксировали и в Дарницком районе столицы. Обломки ракет и дронов упали на 25-этажный дом на уровне четвертого этажа. В другой высотке вспыхнул мощный пожар, охвативший квартиры на площади 150 квадратных метров, а в 30-этажном жилом доме пламя охватило верхние этажи – с 23-го по 25-й. Также в районе горит гаражный кооператив.

В Голосеевском районе спасатели оперативно ликвидировали возгорание в нежилом здании.

На утро понедельника число жертв российского удара по Киеву возросло до 11 человек. Еще 46 мирных жителей получили ранения различной степени тяжести. Медики экстренно госпитализировали в больницы города 27 пострадавших, среди них трое детей.

В настоящее время работы по ликвидации последствий обстрелов продолжаются более чем на 20 локациях Киева. Спасатели, медики и коммунальные службы продолжают непрерывно разбирать завалы, поэтому информация о погибших и пострадавших еще может уточняться.

Как сообщала «Одесская жизнь», в ночь на понедельник, 6 июля, Россия нанесла очередной удар по Одессе. В результате повреждены частные дома, общежитие и гаражи, ранен 23-летний парень. Ликвидация последствий обстрела продолжается, работают оперативные штабы.