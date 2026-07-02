Ключевые моменты:

В Одессе работают два полностью инклюзивных пляжа для людей с инвалидностью и других маломобильных посетителей.

На пляжах обустроили пандусы, подъемники, специальные настилы, адаптированные раздевалки, туалеты и спуски к морю.

Работники прошли специальный инструктаж и готовы помогать отдыхающим при необходимости.

Инклюзивные пляжи расположены на «Дельфине» (пляжный комплекс «Беспредел») и на 11-й станции Большого Фонтана.

Отдых без барьеров

В Одессе на побережье уже функционируют два полностью инклюзивных пляжа, адаптированных для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения.

В городской военной администрации подчеркивают, что создание доступного городского пространства остается одним из приоритетных направлений работы. Даже во время войны в Одессе продолжают обустраивать инфраструктуру так, чтобы отдых у моря был комфортным и доступным для всех.

Особое внимание уделили людям, которые испытывают трудности с передвижением. Речь идет о людях с инвалидностью, ветеранах, которые проходят реабилитацию после ранений, пожилых, родителях с детскими колясками и других посетителей, которым необходимы дополнительные условия для безопасного передвижения.

Для этого на пляжах установили пандусы и подъемники, обустроили специальные настилы для передвижения по песку, адаптированные раздевалки и санитарные комнаты. Также предусмотрены безопасные спуски к морю и кнопки вызова персонала, который при необходимости может оказать помощь.

Соответственно работники пляжей прошли соответствующий инструктаж и готовы помогать посетителям, которые в этом нуждаются.

Добавим, что в Одессе работают два полностью инклюзивных пляжа: пляжный комплекс «Беспредел» на пляже «Дельфин» и муниципальный пляж для людей с инвалидностью на 11-й станции Большого Фонтана.

Кроме того, Одесская городская военная администрация совместно с Советом по безбарьерности и партнерами регулярно проводит проверки побережья, чтобы своевременно выявлять и устранять существующие барьеры.

Напомним, что официально открытые пляжи в Одессе не гарантируют полной безопасности из-за войны и риска атак. Даже работа ПВО не исключает опасности: сбитые дроны покидают обломки, которые могут падать на побережье. Во время воздушных тревог пребывание на пляже рискованно. Кроме того, часть отдыхающих игнорирует сигналы тревоги или не слышит их из-за громкой музыки на пляжах.

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