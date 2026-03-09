Ключевые моменты:

КП «Горзелентрест» объявило тендер на закупку декоративных растений для городских клумб на сумму более 815 тысяч гривен.

В списке закупок – более 20 видов цветов, включая 10 тысяч хризантем, 6 тысяч петуний и тысячи саженцев бегонии, канн и колеуса.

Еще один крупный тендер стоимостью более 3 млн гривен касается обслуживания систем автоматического полива в парках и скверах города.

Поставщики растений могут подать свои предложения до 11 марта 2026 года.

Тысячи петуний и хризантем

На закупку рассады город планирует потратить 815,4 грн. В техническом задании значится более двух десятков видов растений. Больше всего закупают проверенную временем классику для городских клумб:

более 10 000 хризантем разных сортов;

свыше 6 000 петуний;

по 2 000 саженцев четырех видов колеуса;

около 1 400 растений канны и сотни бегоний.

Эти цветы традиционно украсят центральные улицы, скверы и зеленые зоны во всех районах Одессы.

Полив под контролем

Второй тендер стоимостью 3 094 181 грн касается технической стороны вопроса – содержания систем автоматического полива. За эти деньги подрядчик должен будет провести полный комплекс работ: от весенней расконсервации и монтажа насосов до регулярной очистки фильтров, настройки контроллеров и восстановления просевшей почвы в местах прокладки систем.

Подавать заявки на участие в тендере поставщики цветов могут до 11 марта.

Ранее мы рассказывали, какие цветы покупают одесситы до 8 марта и сколько они стоят.

По теме: Цветущая надежда: как улицы Одессы остаются прекрасными даже во время войны (фоторепортаж).