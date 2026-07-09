Ключевые моменты:

Офицера районного ТЦК подозревают в получении взятки.

По версии следствия, он требовал 1000 литров дизельного топлива.

За вознаграждение обещал помочь снять человека с розыска и повлиять на прохождение ВВК.

Подозреваемого задержали после получения талонов на топливо.

Суд отправил его под стражу с правом внесения залога почти в 1,5 млн грн.

В Одессе правоохранители сообщили о подозрении офицеру одного из районных ТЦК и СП. Как сообщили в областном управлении Нацполиции, военнослужащего подозревают в получении неправомерной выгоды за обещание повлиять на принятие решений должностными лицами.

По версии следствия, офицер предложил помочь военнообязанному, который находился в розыске за нарушение правил воинского учета. За 1000 литров дизельного топлива он якобы обещал повлиять на руководство районного ТЦК, чтобы исключить мужчину из базы розыска «Оберіг» и оформить направление на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Кроме того, следствие считает, что подозреваемый обещал повлиять и на решение председателя ВВК, чтобы военнообязанный получил заключение о прохождении службы только в небоевых подразделениях – в подразделениях обеспечения, связи, логистики, учебных центрах или территориальных центрах комплектования.

По данным полиции, офицера задержали после получения 100 талонов на дизельное топливо номиналом по 10 литров каждый.

Ему сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины – получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством такой выгоды.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога почти 1,5 млн гривен.

В случае доказательства вины ему грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование продолжается.

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