Ключевые моменты:

Одесса пережила четыре масштабные волны разрушения исторической застройки.

Архитектурные памятники уничтожали идеология, война, застройка и российский террор.

Некоторые здания стали символами целых исторических эпох.

Больше архивных фактов и малоизвестных историй — в новом выпуске «Одесских историй».

Почему Одесса потеряла десятки уникальных архитектурных памятников и как разные исторические эпохи меняли её облик? Об этом рассказывается в новом выпуске авторского проекта «Одесские истории» на Youtube-канале «Одесской жизни». Журналистка Елена Кудряшова, опираясь на исторические исследования, архивные фотографии, воспоминания очевидцев и труды одесских краеведов, рассказывает о зданиях, которые когда-то были символами города, но не пережили идеологических кампаний, войн, хаотичной застройки или российских обстрелов. В этой статье мы собрали главные истории, а полную версию с архивными кадрами и дополнительными фактами можно посмотреть в видео.

Четыре волны разрушения Одессы: как город терял своё архитектурное наследие

История Одессы — это не только история строительства, но и история утрат. За последние сто лет город пережил четыре большие волны разрушений, каждая из которых имела разные причины, но одинаковый итог — Одесса теряла часть своего архитектурного наследия.

Первая волна пришлась на 1920–1930-е годы, когда советская власть развернула борьбу с религией и «старым миром». Тогда с карты города исчезали храмы, культовые сооружения и памятники, олицетворявшие многонациональный характер Одессы.

Вторая волна связана со Второй мировой войной. Боевые действия и оккупация нанесли городу значительный ущерб, а некоторые архитектурные шедевры были уничтожены навсегда.

В конце XX — начале XXI века Одесса столкнулась с новой угрозой. Часть исторических зданий снесли уже не из-за войны или политики, а ради масштабных коммерческих проектов.

Четвёртая волна продолжается сегодня. Российские ракетные удары повреждают исторический центр города, входящий в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, ещё раз напоминая, что борьба за культурное наследие Одессы не завершилась.

— Каждая эпоха оставляла Одессе свои раны. Одни разрушали город во имя идеологии, другие — ради прибыли, а сегодня российский террор пытается уничтожить наше культурное наследие, — говорит ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова.

Костёл Святого Климента: когда разрушали не только храм, но и память о многонациональной Одессе

Сегодня на углу Балковской и Заньковецкой уже ничто не напоминает об одной из величайших католических святынь Юга Украины. В конце XIX века здесь возвышался костёл Святого Климента — монументальное неоготическое сооружение с двумя 64-метровыми башнями, которые были хорошо видны далеко за пределами Молдаванки.

Храм стал духовным центром польской общины Одессы. Он вмещал тысячи прихожан и был одной из архитектурных доминант района. Но его ценность заключалась не только в архитектуре. Костёл напоминал об Одессе, где рядом жили представители разных национальностей и конфессий, а городская культура формировалась благодаря этому многообразию.

В 1930-х годах советская власть начала масштабную антирелигиозную кампанию. Вместе с десятками других храмов костёл Святого Климента закрыли, а затем снесли. Позже исчез и Польский посёлок, который многие годы формировался вокруг него.

— Вместе с храмами исчезала и память о многонациональной Одессе, которая столетиями была городом разных культур и традиций, — говорит ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова.

От всего комплекса уцелел лишь бывший дом причта. Уже в годы независимости его передали римско-католической общине, и сегодня именно это здание напоминает о храме, который почти столетие назад был украшением Молдаванки.

Караимская кенаса: утраченный символ восточной Одессы

Ещё одной жертвой первой волны разрушений стала караимская кенаса на улице Троицкой. Она совершенно не была похожа на другие культовые сооружения города. Построенная в мавританском стиле, кенаса отличалась сложным каменным кружевом, изящными арками и богатым убранством, благодаря чему её нередко называли одним из самых красивых зданий Одессы.

Для караимской общины она была не только местом богослужений, но и культурным центром. Для самой Одессы — ещё одним напоминанием о городе, который с момента своего основания объединял традиции разных народов, языков и религий.

После установления советской власти кенасу закрыли, а затем снесли. На её месте не появилось другого выдающегося сооружения. Город просто потерял одну из своих архитектурных жемчужин.

Именно такие истории, убеждена Елена Кудряшова, помогают понять, что разрушение Одессы началось задолго до современной войны. Оно происходило постепенно, когда город терял не только отдельные здания, но и часть собственной культурной идентичности.

Гостиница «Спартак» и дача Докса: когда историю начали вытеснять новостройки

Если первые две волны разрушений были следствием идеологии и войны, то в начале XXI века Одесса столкнулась с другой угрозой. На этот раз исторические здания исчезали не из-за бомб или политических кампаний, а из-за коммерческой застройки.

Одним из самых известных примеров стала гостиница «Спартак» на Дерибасовской. Построенная в конце XIX века под названием «Империал», она пережила революции, две мировые войны и оккупацию. Однако в 2008 году историческое здание снесли. Одесситам обещали восстановить его в первоначальном виде, но эти планы так и не были реализованы. Место, которое десятилетиями было одной из архитектурных визитных карточек главной улицы города, надолго превратилось в пустырь, а позже — в торговую площадку.

— Советская империя пала, но стирать лицо Одессы никто не перестал. Просто изменился мотив, — говорит в проекте «Одесские истории» Елена Кудряшова.

Не менее показательной стала история дачи Докса в Аркадии. В конце XIX века она была частью совершенно другой Одессы — зелёной, курортной, застроенной изящными летними резиденциями. Её владелец Виктор Докс был не только состоятельным предпринимателем, но и меценатом, поддерживавшим благотворительные инициативы и помогавшим городским больницам.

Здание пережило революции, две мировые войны и советский период. Однако в 2016 году после утраты статуса памятника архитектуры его снесли, несмотря на протесты общественности. На месте исторической усадьбы началось новое строительство.

Если гостиница «Спартак» стала символом перемен в центре города, то снос дачи Докса многие одесситы называют переломным моментом в истории Аркадии.

В конце XIX века эта изысканная усадьба была частью курортной Одессы — зелёной, уютной, застроенной частными дачами и парковыми имениями. Её владелец Виктор Докс был известным меценатом и общественным деятелем, поддерживавшим благотворительные проекты и помогавшим городским больницам.

Дом чудом пережил революции, Вторую мировую войну и советский период. Однако в 2016 году после лишения охранного статуса историческое здание снесли. На его месте вскоре началось новое строительство.

— То, что пережило войны и революции, оказалось беззащитным перед современной застройкой, — отмечает Елена Кудряшова.

История дачи Докса стала одной из самых громких в современной Одессе. Она вызвала широкий общественный резонанс и вновь подняла вопрос о том, как город должен сочетать развитие с сохранением собственного архитектурного наследия.

Истории «Спартака» и дачи Докса показывают, что архитектурное наследие может исчезать не только во время войн. Иногда наибольшую угрозу для него представляют решения, принимаемые в мирное время.

Спасо-Преображенский собор: здание, пережившее почти все волны разрушения Одессы

Если искать архитектурный символ, в котором отразилась вся драматическая история Одессы последнего столетия, то им без преувеличения можно назвать Спасо-Преображенский кафедральный собор.

Главный храм города стал свидетелем сразу нескольких исторических эпох. В 1936 году, во время антирелигиозной кампании, советская власть взорвала собор. На месте святыни планировали обустроить общественное пространство, а сам храм, бывший духовным центром Одессы, исчез из городского ландшафта почти на семь десятилетий.

Лишь в начале 2000-х годов собор был восстановлен с максимально точным воссозданием его исторического облика. Для многих одесситов это стало символом возвращения исторической памяти и уважения к собственному прошлому.

Однако история собора получила ещё одну трагическую главу. В июле 2023 года российская ракета повредила святыню. Взрыв разрушил часть крыши и алтаря, повредил внутреннее убранство и вновь напомнил, что четвёртая волна разрушения исторической Одессы продолжается прямо сейчас.

— В Одессе есть здание, ставшее абсолютной метафорой нашей истории. Здание, которое своими стенами и фундаментом пережило все волны уничтожения и стало свидетелем самых страшных эпох нашего города, — говорит ведущая проекта «Одесские истории» Елена Кудряшова.

История Спасо-Преображенского собора показывает: архитектурное наследие может быть разрушено, но память о нём способна пережить даже самые тяжёлые времена. Именно поэтому борьба за сохранение исторического облика Одессы продолжается и сегодня.

Почему важно помнить об утраченной Одессе

История Одессы состоит не только из зданий, которые можно увидеть сегодня. Не менее важно помнить и о тех, которые навсегда исчезли с карты города. Каждое из них было частью большой истории — многонациональной, открытой миру, европейской Одессы.

За последние сто лет город пережил четыре большие волны разрушения. Их причины были разными — советская антирелигиозная политика, Вторая мировая война, хаотичная застройка начала XXI века и современный российский террор. Но итог оказался общим: Одесса теряла часть своего архитектурного наследия.

Именно поэтому сегодня так важно не только беречь памятники, которые удалось сохранить, но и знать историю тех, которых уже нет. Ведь память о них помогает понять, каким был город, как он менялся и почему его культурное наследие нуждается в защите.

Что ещё можно увидеть в видео

В статье мы рассказали лишь о части историй, представленных в новом выпуске проекта «Одесские истории». В видео Елена Кудряшова также показывает:

историю Первого Христианского кладбища, которое большевики сравняли с землёй;

как выглядела караимская кенаса и другие утраченные памятники на архивных фотографиях;

судьбу круглого Дома Маюрова на Греческой площади;

уникальные исторические фотографии, чертежи и сравнения «было — стало»;

малоизвестные факты о людях, создававших архитектурный облик старой Одессы.

Посмотрите полный выпуск проекта «Одесские истории» с Еленой Кудряшовой, чтобы увидеть архивные кадры, узнать больше исторических подробностей и увидеть, какой была Одесса до того, как четыре волны разрушения навсегда изменили её архитектурный облик.

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