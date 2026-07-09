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Коммунальные предприятия Одессы столкнулись с нехваткой сотрудников.

В некоторых службах штат укомплектован примерно наполовину.

Из-за ночных выездов после обстрелов коммунальщики не всегда успевают выполнять плановые работы.

Город планирует закупать спецтехнику по льготной кредитной программе под 1% годовых.

Новая техника должна облегчить уборку территорий и снизить объем ручного труда.

Коммунальным предприятиям не хватает работников

Одесские коммунальные предприятия работают в условиях нехватки кадров. По словам заместителя городского головы Александра Филатова, из-за дефицита сотрудников службы не всегда успевают выполнять весь необходимый объем работ.

В качестве примера он привел ситуацию в КП «Зелентрест», где, по его словам, штат предприятия сейчас укомплектован примерно наполовину.

На отдельных больших территориях, отметил вице-мэр, работают всего несколько сотрудников, которым приходится вручную выполнять значительный объем работы.

После обстрелов коммунальщики переключаются на аварийные работы

Дополнительную нагрузку на городские службы создает война. После российских атак сотрудники коммунальных предприятий выезжают ночью для ликвидации последствий обстрелов.

Из-за этого меняются графики плановых работ – уборки улиц, парков и других городских территорий.

Город рассчитывает на новую технику

Чтобы компенсировать нехватку людей, Одесса планирует обновить парк коммунальной спецтехники.

По словам Александра Филатова, часть процессов необходимо механизировать, поскольку выполнять весь объем работ вручную в нынешних условиях становится сложно.

Для закупки техники город намерен воспользоваться государственной программой льготного кредитования со ставкой 1% годовых.

«Вручную в таком режиме это все делать невозможно. Механизация процессов и получение новой техники позволит нам усилить работу. Тем более государственная программа кредитования под 1%, что делает эти кредиты фактически бесплатными. Мы должны этим воспользоваться», – отметил Александр Филатов.

В мэрии считают, что обновление автопарка позволит ускорить уборку города, снизить нагрузку на сотрудников коммунальных предприятий и отказаться от части тяжелого ручного труда.

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