Ключевые моменты:

Города проверяли по выполнению ключевых антикоррупционных индикаторов (урегулирование конфликта интересов, оценка коррупционных рисков, защита обличителей).

На общенациональной карте прозрачности Одесский городской совет удерживает статус «частично прозрачного» города, набрав 30 баллов из 100 возможных в общем рейтинге.

Для соответствия стандартам ЕС Одессе и другим громадам необходимо существенно доработать кодексы этики и запустить реальные механизмы контроля за поведением депутатов и чиновников.

Позиция Одессы на фоне других громад Украины

В условиях евроинтеграции Украины прозрачность работы местной власти стала одним из главных требований международных партнеров. Согласно данным «Transparent Cities», Одесский городской совет демонстрирует определенные успехи в выполнении базовых требований законодательства, однако комплексное внедрение этических норм все еще остается слабым местом.

Средний показатель выполнения критериев среди исследуемых городов составил всего 49,5%. Одесса в этом рейтинге заняла последнее место, набрав всего 30 баллов из 100 возможных.

Низкие оценки также получили Полтава и Чернигов.

Лучший результат продемонстрировал Луцк, набравший 67 баллов. За ним расположились Хмельницкий с 63 баллами и Запорожье – с 61.

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Противодействие коррупции в Одессе: чего не хватает для стандартов ЕС?

Исследователи отмечают, что формальное наличие Кодекса этики в городе не гарантирует его эффективность. Для того чтобы Одесса могла успешно пройти «евротест» на добропорядочность, мэрии необходимо выполнить три ключевых шага:

Создать независимые комиссии по этике. Сейчас нарушения со стороны местных чиновников или депутатов часто рассматриваются профильными внутренними комиссиями, что создает конфликт интересов. ЕС требует привлечения независимых экспертов или общественности.

Сейчас нарушения со стороны местных чиновников или депутатов часто рассматриваются профильными внутренними комиссиями, что создает конфликт интересов. ЕС требует привлечения независимых экспертов или общественности. Внедрить реальные санкции. Кодексы поведения должны содержать не просто декларации, а четкий перечень наказаний за нарушение этических норм — от публичного порицания до лишения права слова на сессиях или должностей в комитетах.

Кодексы поведения должны содержать не просто декларации, а четкий перечень наказаний за нарушение этических норм — от публичного порицания до лишения права слова на сессиях или должностей в комитетах. Обеспечить защиту обличителей коррупции. В Одессе должны работать безопасные и анонимные каналы, через которые сотрудники коммунальных предприятий или департаментов могут сообщить о нарушениях, не опасаясь увольнения или давления.

Вывод аналитиков: Главная проблема большинства украинских городов, включая Одессу, — это отсутствие системного мониторинга. Правила пишутся на бумаге, но не контролируются в реальной жизни. Преодоление этого разрыва — главный маркер готовности местных властей к интеграции в европейское пространство.

Напомним, в Одессе раскрыли новые факты коррупции среди руководства одного из городских жилищно-коммунальных сервисов (ЖКС). Ранее разоблаченные чиновники, организовавшие масштабную схему с «мертвыми душами», подозреваются в присвоении еще более 2 миллионов гривен государственных средств.

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