Ключевые моменты:
- Города проверяли по выполнению ключевых антикоррупционных индикаторов (урегулирование конфликта интересов, оценка коррупционных рисков, защита обличителей).
- На общенациональной карте прозрачности Одесский городской совет удерживает статус «частично прозрачного» города, набрав 30 баллов из 100 возможных в общем рейтинге.
- Для соответствия стандартам ЕС Одессе и другим громадам необходимо существенно доработать кодексы этики и запустить реальные механизмы контроля за поведением депутатов и чиновников.
Позиция Одессы на фоне других громад Украины
В условиях евроинтеграции Украины прозрачность работы местной власти стала одним из главных требований международных партнеров. Согласно данным «Transparent Cities», Одесский городской совет демонстрирует определенные успехи в выполнении базовых требований законодательства, однако комплексное внедрение этических норм все еще остается слабым местом.
Средний показатель выполнения критериев среди исследуемых городов составил всего 49,5%. Одесса в этом рейтинге заняла последнее место, набрав всего 30 баллов из 100 возможных.
Низкие оценки также получили Полтава и Чернигов.
Лучший результат продемонстрировал Луцк, набравший 67 баллов. За ним расположились Хмельницкий с 63 баллами и Запорожье – с 61.
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Противодействие коррупции в Одессе: чего не хватает для стандартов ЕС?
Исследователи отмечают, что формальное наличие Кодекса этики в городе не гарантирует его эффективность. Для того чтобы Одесса могла успешно пройти «евротест» на добропорядочность, мэрии необходимо выполнить три ключевых шага:
- Создать независимые комиссии по этике. Сейчас нарушения со стороны местных чиновников или депутатов часто рассматриваются профильными внутренними комиссиями, что создает конфликт интересов. ЕС требует привлечения независимых экспертов или общественности.
- Внедрить реальные санкции. Кодексы поведения должны содержать не просто декларации, а четкий перечень наказаний за нарушение этических норм — от публичного порицания до лишения права слова на сессиях или должностей в комитетах.
- Обеспечить защиту обличителей коррупции. В Одессе должны работать безопасные и анонимные каналы, через которые сотрудники коммунальных предприятий или департаментов могут сообщить о нарушениях, не опасаясь увольнения или давления.
Вывод аналитиков: Главная проблема большинства украинских городов, включая Одессу, — это отсутствие системного мониторинга. Правила пишутся на бумаге, но не контролируются в реальной жизни. Преодоление этого разрыва — главный маркер готовности местных властей к интеграции в европейское пространство.
Напомним, в Одессе раскрыли новые факты коррупции среди руководства одного из городских жилищно-коммунальных сервисов (ЖКС). Ранее разоблаченные чиновники, организовавшие масштабную схему с «мертвыми душами», подозреваются в присвоении еще более 2 миллионов гривен государственных средств.
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