Ключевые моменты:

Специальные комиссии Минобороны проверят каждый ТЦК в Одесской и Николаевской областях.

В министерстве отдельно выделили проблему незаконного изъятия мобильных телефонов у граждан и случаи унижения человеческого достоинства.

Действующий формат ТЦК планируют радикально изменить — проект реформы уже готов и скоро будет вынесен на рассмотрение Кабмина.

Нарушения прав человека в ТЦК Одессы и Николаева

Градус общественного напряжения вокруг методов мобилизации на юге Украины достиг критической точки. Во время выступления в парламенте замминистра обороны Василий Шкураков анонсировал проверки ТЦК в Одессе и Николаеве после фиксации системных нарушений со стороны сотрудников военкоматов. Особое внимание инспекторы уделят так называемой практике «отжима» личных вещей.

«Это недопустимо. Мы напрямую все случаи изъятия телефонов или унижения достоинства изучаем», — говорит чиновник.

Проверка призвана не просто наказать конкретных исполнителей на местах, но и полностью перестроить логику общения ТЦК с военнообязанными. Все собранные в ходе проверок материалы о нарушениях прав человека будут оперативно передаваться в правоохранительные органы.

Самые громкие скандалы с ТЦК в Одессе

Напомним, Одессу уже несколько месяцев сотрясают коррупционные скандалы, связанные с мобилизацией. Самым резонансным делом, которое переполнило чашу терпения руководства, стало жесткое задержание сотрудников групп оповещения Пересыпского районного ТЦК и их сообщника-полицейского.

Операция СБУ на улице Балковской напоминала голливудский боевик с погоней и стрельбой посреди города. Как выяснило следствие, военкомы вместе с участковым устроили настоящий рэкет: они вымогали астрономическую сумму в $30 000 у бывшего военнослужащего.

Самое циничное, что у мужчины на руках была официальная и законная отсрочка от мобилизации — он имел удостоверение участника боевых действий (УБД).

Еще одно громкое дело расследует ГБР. В одном из районных ТЦК в Одесской области действовала организованная схема незаконного принуждения граждан к мобилизации. К ее организации были причастны шесть чиновников РТЦК.

По данным расследования, мужчин избивали, запугивали и оказывали на них психологическое давление. Кроме того, следствие установило отдельные факты насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевших.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Одесса стала «сигналом» для всей страны: эпоха системной безнаказанности и коррупции в военкоматах подходит к концу, а за каждое нарушение последует реальная ответственность.