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Одесские активисты требуют официально признать мемориал на Европейской площади памятником местного значения

Первым шагом для воплощения инициативы стала петиция

Место памяти нуждается в защите

Петицию зарегистрировали представители движения «Вшануй» в Одессе.

Как отмечается в тексте петиции, место памяти на Европейской площади (бывшая Екатерининская) стало пространством скорби, гордости и единства для семей погибших, ветеранов и жителей города. Здесь возле постамента, где раньше стоял памятник памятник Екатерине II размещены флаги с именами павших, цветы и лампадки, но из-за отсутствия юридического статуса мемориал не защищен и подвержен вандализму.

Инициаторы петиции требуют:

Официально признать мемориал памятником местного значения.

Разработать правила использования территории и поведения на ней.

Обеспечить охрану и финансирование благоустройства.

Установить информационные таблички о значимости мемориала.

Организатор движения «Вшануй» Анастасия Лукашук подчеркнула, что мемориал пока имеет стихийный характер и нуждается в юридической защите.

«Иногда здесь оставляют мусор, портят флажки. Мы хотим, чтобы это место было под охраной и стало частью городского пространства памяти», — отметила она.

По словам Лукашук, инициативу поддерживают семьи погибших воинов и общественные организации. Однако процесс требует сложных согласований, а местные власти пока не спешат с решением.

По состоянию на 12 июня петиция собрала 318 подписей из 1000 необходимых, до завершения сбора остается 81 день.

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