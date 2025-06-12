Ключевые моменты
- Одесские активисты требуют официально признать мемориал на Европейской площади памятником местного значения
- Первым шагом для воплощения инициативы стала петиция
Место памяти нуждается в защите
Петицию зарегистрировали представители движения «Вшануй» в Одессе.
Как отмечается в тексте петиции, место памяти на Европейской площади (бывшая Екатерининская) стало пространством скорби, гордости и единства для семей погибших, ветеранов и жителей города. Здесь возле постамента, где раньше стоял памятник памятник Екатерине II размещены флаги с именами павших, цветы и лампадки, но из-за отсутствия юридического статуса мемориал не защищен и подвержен вандализму.
Инициаторы петиции требуют:
- Официально признать мемориал памятником местного значения.
- Разработать правила использования территории и поведения на ней.
- Обеспечить охрану и финансирование благоустройства.
- Установить информационные таблички о значимости мемориала.
Организатор движения «Вшануй» Анастасия Лукашук подчеркнула, что мемориал пока имеет стихийный характер и нуждается в юридической защите.
«Иногда здесь оставляют мусор, портят флажки. Мы хотим, чтобы это место было под охраной и стало частью городского пространства памяти», — отметила она.
По словам Лукашук, инициативу поддерживают семьи погибших воинов и общественные организации. Однако процесс требует сложных согласований, а местные власти пока не спешат с решением.
По состоянию на 12 июня петиция собрала 318 подписей из 1000 необходимых, до завершения сбора остается 81 день.
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