Прогноз погоды в Одессе на 15 августа
Переменная облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.
Температура ночью 19-21°C, днем 28-30°C.
Температура морской воды 22-23°C.
Прогноз погоды в Одесской области на 15 августа
Температура ночью 16-21°C, днем 28-33°C.
На автодорогах области видимость хорошая.
