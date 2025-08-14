На Соборной площади Одессы монтируют обновлённую детскую мега-площадку

Прогноз погоды в Одессе на 15 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 19-21°C, днем 28-30°C.

Температура морской воды 22-23°C.

Прогноз погоды в Одесской области на 15 августа

Переменная облачность. Без осадков.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 16-21°C, днем 28-33°C.

На автодорогах области видимость хорошая.

