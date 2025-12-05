Ключевые моменты:

Евгений Григорьев покинул должность главврача ГКБ №1.

За время его руководства больница прошла масштабное обновление и получила современное оборудование.

Он уверен, что команда продолжит начатые преобразования и развитие учреждения.

Уход главврача ГКБ №1: что известно

Главный врач Городской клинической больницы №1 Евгений Григорьев сообщил, что завершает работу на своей должности. О своем решении он написал в Facebook.



«Еврейскую» больницу Григорьев возглавлял десять лет и одновременно продолжал практику как нейрохирург. По его словам, за это время больница значительно обновилась: были отремонтированы помещения, закуплено современное оборудование, созданы условия для проведения сложных операций.

Он подчеркнул, что все изменения стали возможными благодаря слаженной работе команды — врачей, медсестер, санитарок, экономистов и всех сотрудников учреждения.

Одним из важных направлений преобразований стало повышение уровня сервиса и новый подход к пациентам. Это помогло укрепить репутацию больницы и привлечь новых специалистов.

В завершение своего обращения Григорьев отметил, что покидает должность спокойно и с уверенностью в будущем больницы. Он уверен, что коллектив продолжит реализацию начатых проектов.

Напомним, 4 декабря депутаты Одесского облсовета приняли решение досрочно расторгнуть контракт с генеральным директором Коммунального некоммерческого предприятия «Одесский областной клинический медицинский центр» Вадимом Шухтиным. В медцентре выявили проблемы с лицензиями, документацией, закупками и качеством медицинской помощи.

