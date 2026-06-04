Ключевые моменты:

В Украине чтят память детей, погибших в результате полномасштабной войны.

С начала вторжения РФ погибли 707 детей, более 2500 получили ранения.

Реальное количество жертв может быть больше из-за невозможности полного учета на оккупированных территориях.

Дети хотят играть в прятки, а не прятаться от ракет

Сегодня, 4 июня, в Украине чтят память детей, погибших в результате полномасштабной войны, а также всех несовершеннолетних жертв российской агрессии.

По словам главы Одесской ОВА Олега Кипера, по официальным данным, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину погибли 707 детей, еще более 2500 получили ранения. В то же время чиновник подчеркнул, что реальное количество может быть значительно больше из-за невозможности полного учета преступлений на временно оккупированных территориях.

«Сегодня мы чтим память детей, жизнь которых унесла эта война, а также всех невинных детей – жертв агрессии. Тех, кто должен расти, мечтать, познавать мир, любить, строить свое будущее, но не успели», — отметил Кипер.

Он подчеркнул, что за каждой цифрой стоит конкретная детская судьба: имя, улыбка, семья, любимые игрушки, первые колокольчики и большие детские мечты.

Отдельно глава ОВА подчеркнул, что российские войска целенаправленно атакуют гражданскую инфраструктуру:

«Враг цинично бьет по жилым домам, школам, больницам, детским площадкам. Это не трагическое стечение обстоятельств. Это сознательная тактика. И эти военные преступления не имеют срока давности».

Добавим, что сегодня в Одессе заложили яблоневый «Сад памяти» — 11 райских яблонь в честь 11 маленьких одесситов, чья жизнь унесла война. Деревья напоминают о невинных детских жизнях, оборванных российскими атаками. А развешенные колокольчики — словно их голоса, которые навсегда умолкли из-за войны. Место для Сада памяти выбрано не случайно. Яблони расцветут рядом с четырехэтажкой на Прохоровской — домом, где вражеский удар через секунду оборвал человеческие жизни и обрушил целую секцию.

Также все мы с болью вспоминаем трагическую историю семьи Глодана. 23 апреля 2022 года российская ракета попала в 16-этажное здание в Одессе, пробив его насквозь. В результате удара 30 квартир были полностью разрушены, еще 62 — повреждены.

В результате атаки погибли восемь мирных жителей. Среди погибших были маленькая девочка, ее мама и бабушка, а также беременная женщина. Еще 11 человек получили ранения. По версии следствия, приказ нанести удар отдал командующий дальней авиацией России Сергей Кобылаш. А организацию атаки обеспечивали командир 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии и командир 121-го тяжелого бомбардировочного авиационного полка.

… Каждая детская жизнь, оборванная войной, навсегда останется в истории Украины и станет несмываемым бременем, которое должны будут нести до последнего вздоха.

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