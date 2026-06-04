Ключевые моменты:

Ночью российские ударные беспилотники атаковали Одесскую область.

Поврежден объект критической инфраструктуры.

В результате атаки также пострадали складское помещение и оборудование.

На месте возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели.

Что известно

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что этой ночью враг в очередной раз атаковал Одесщину ударными беспилотниками. Поврежден объект критической инфраструктуры. Кроме этого, в результате атаки получили повреждения складское помещение и оборудование. Возникший пожар оперативно ликвидировали 57 спасателей и 16 единиц техники, от местной пожарной команды 16 человек личного состава и 5 единиц техники. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, в России был представлен доклад со сценариями развития страны до 2050 года. Среди «благоприятных» вариантов авторы назвали оккупацию украинских территорий, в частности Одессы, и ослабление западных стран. На фоне украинские военные сообщили об ударах по объектам в России.