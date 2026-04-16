Ключевые моменты:

Киев, Днепр, Одесса и Харьков подверглись комбинированной атаке дронов и ракет.

Среди мирных жителей есть погибшие, в том числе ребёнок, десятки людей ранены.

Повреждены жилые дома, инфраструктура и учебные заведения, возникли пожары.

Масштабная ракетная атака по Украине 16 апреля: последствия

Ночью 16 апреля российские войска провели очередную массированную атаку по территории Украины. Удары наносились по мирным городам с использованием дронов-камикадзе, а также баллистических и крылатых ракет. В результате атак зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, пожары и жертвы среди мирного населения.

Одной из основных целей вновь стал Киев. По столице были выпущены баллистические ракеты, в городе прогремела серия взрывов. По информации мэра Виталия Кличко, в результате атаки погибли четыре человека, среди них — 12-летний мальчик.

Общее число пострадавших достигло 45 человек, из них 26 госпитализированы. Последствия обстрелов зафиксированы как минимум в пяти районах столицы. В Шевченковском районе обломки ракеты упали возле жилого дома и на детской площадке.

Для удара по Одессе российские войска применили дроны-камикадзе и баллистические ракеты, предположительно типа «Искандер-М», запущенные с территории оккупированного Крыма. В результате ударов погибли восемь человек, не менее 16 получили ранения различной степени тяжести.

В Днепре враг атаковал город дронами и баллистическими ракетами. Под удар попали жилые кварталы, возникло несколько пожаров. Повреждены около десяти зданий, в том числе учебное заведение. Частично разрушены жилые дома, пострадали автомобили и гаражи. По данным областной военной администрации, погибли два человека, ещё 27 получили ранения. Четырнадцать пострадавших находятся в больницах, пятеро — в тяжёлом состоянии.

В Харькове атака началась после полуночи с применения беспилотников, позже последовали ракетные удары. Зафиксированы попадания в Слободском и Немышлянском районах. Один из дронов упал возле жилых домов в Индустриальном районе, в результате чего загорелся автомобиль. В Немышлянском районе повреждены частные дома и газопровод. По предварительным данным, пострадали два человека.

Силы обороны Украины отразили одну из самых масштабных воздушных атак

Всего, по данным Воздушных сил, в течении суток Украину атаковали 703 воздушных целей.

Враг запустил 44 ракеты, из которых 31 была сбита.

Среди ракет были 19 баллистических «Искандер-М/С-400» (8 сбиты), 20 крылатых Х-101 (19 сбиты) и 5 крылатых ракет «Искандер-К» (4 сбиты).

Также были запущены 659 ударных беспилотников разных типов, из которых 636 сбиты или подавлены.

Зафиксированы попадания 12 ракет и 20 дронов на 26 локациях. Также сообщается о падении обломков на 25 локациях.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атак и уточнение данных о пострадавших. В нескольких городах продолжаются спасательные работы, разбор завалов и тушение пожаров. Власти призывают граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать меры безопасности.

Ситуация на фронте

Силы обороны Украины продолжают сдерживать попытки российских войск улучшить тактическое положение и продвинуться вглубь территории страны. Украинские военные наносят противнику значительные потери как в живой силе, так и в технике.

За минувшие сутки на фронте произошло 153 боевых столкновения.

По данным Генштаба ВСУ, потери российских войск за этот период составили около 1100 человек. Кроме того, было уничтожено и выведено из строя значительное количество техники, в том числе два танка, одна боевая бронированная машина, 43 артиллерийские системы, две реактивные системы залпового огня и одно средство противовоздушной обороны.

Также украинские военные сбили 20 крылатых ракет и ликвидировали 1357 беспилотников оперативно-тактического уровня. Дополнительно уничтожено 208 единиц автомобильной техники и одна единица специальной техники.