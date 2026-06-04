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4 июня на пляже «Золотой берег» в Одессе прошла акция памяти детей, погибших из-за войны войны.

На побережье разместили сотни игрушек, полотенец и табличек с именами погибших детей.

После завершения мероприятия все игрушки передадут в детское заведение.

К акции присоединились семьи погибших, общественные активисты, власти и жители города.

Среди участников была Нина Глодан – бабушка трехмесячной Киры, которая погибла во время ракетного удара по Одессе в 2022 году.

Трагедия, которую нельзя забыть

4 июня на пляже «Золотой берег» в Одессе прошла акция памяти, посвященная детям, погибшим в результате войны. На побережье Черного моря разместили игрушки, полотенца и лежаки как символы детских жизней, оборванных русской агрессией. К мероприятию присоединились семьи погибших, представители общественных организаций и неравнодушные одесситы.

Мемориальную инсталляцию обустроили на 16-й станции Большого Фонтана. Часть пляжа превратили в символическое пространство памяти, где рядом с игрушками установили таблички с именами детей, ставших жертвами войны.

Каждая игрушка на пляже символизировала ребенка, который больше никогда не сможет играть у моря, строить замки из песка или проводить летние каникулы вместе с семьей. Участники акции также почтили память погибших минутой молчания.

Глава общественной организации «Семейства ангелов света» Ангелина Любчак подчеркнула, что для Одессы эта тема особенно болезненна, ведь город также потерял детей из-за российских обстрелов. По ее словам, каждая игрушка на побережье олицетворяет ребенка, который мог бы сегодня отдыхать у моря вместе с родителями, если бы не война.

Она отметила, что после завершения мероприятия все игрушки передадут детскому заведению, расположенному вблизи 16-й станции Большого Фонтана.

Среди участников акции была Нина Глодан – мать погибшего военного Юрия Глодана. Семья Глоданов стала одной из первых жертв российских ударов по Одессе. В апреле 2022 года в результате ракетного удара по жилому комплексу Тирас погибли супруга Юрия Валерия, трехмесячная дочь Кира и теща. После трагедии мужчина вступил в ряды ВСУ, а в 2023 году погиб, защищая Украину.

Нина рассказала, что семья часто представляет, какой могла бы вырасти маленькая Кира. По ее словам, рядом с ними растет девочка почти такого же возраста, как была бы внучка, и это каждый раз напоминает об упущенном шансе на будущее.

Для многих собравшихся акция стала не только днем ​​скорби, но и напоминанием о необходимости хранить память о каждом ребенке, жизнь которого унесла война. Напомним, во время войны в Одессе погибли 14 детей.

Источник: Новини.LIVЕ