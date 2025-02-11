По сообщению пресс-службы управления Нацполиции в Одесской области, полицейские расследуют обстоятельства конфликта между двумя женщинами в офисе организации.

«Предварительно установлено, что между 56-летней работницей офиса организации, которая находится в Пересыпском районе, и 72-летней посетительницей произошел словесный конфликт, переросший в драку», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в полицию поступили заявления от обеих женщин. По данному факту начаты два криминальных производств по признакам ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины («умышленное легкое телесное повреждение»).

Как отмечается, в ходе расследования правоохранители будут устанавливать обстоятельства конфликта, его причину и степень тяжести полученных обеими женщинами телесных повреждений.

В настоящее время идет досудебное расследование.

Напомним, об инциденте (имевшем место еще 22 января) рассказала накануне директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич. Она сообщила, что пожилая сотрудница одной из одесских школ обратилась в офис организации где ей пообещали предоставить соглашение о медицинском обслуживании. Однако работница офиса отказалась ее пускать и ударила коленом в грудь.

А вскоре дело приняло неожиданный поворот: другая сторона конфликта начала обвинять саму пострадавшую в нападении на нее. А перед этим женщине звонили с предложениями «договориться».

Ситуацию взял под свой личный контроль городской голова Геннадий Труханов.