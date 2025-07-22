Ключевые моменты:

Новый бювет построят на ул. Академика Сахарова в Пересыпском районе Одессы;

Бюджет проекта: 19 млн 333 тыс. грн;

Работы включают: бурение скважин, строительство, очистку воды, благоустройство;

Прием тендерных предложений — до 2 августа 2025.

Тендер на строительство нового бювета опубликован на платформе Prozorro 18 июля. Заказчиком выступает департамент экологии и развития рекреационных зон Одесского горсовета.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен:

пробурить артезианские скважины для питьевого водоснабжения,

построить техническое здание и площадку для набора воды,

установить систему доочистки воды,

обустроить технические помещения для персонала,

благоустроить территорию и организовать санитарную зону охраны

Тендерные предложения будут принимать 2 августа, а аукцион планируют провести 4 августа. На выполнение работ у подрядчика будет время до 30 апреля 2026 года.

Ранее на сессии Одесского горсовета были поддержаны изменения в городской бюджет, которые позволяют реализовать этот проект после проведения тендерных процедур и получения необходимых разрешений.

Также в Пересыпском районе продолжается строительство бювета в сквере «Звёздный», начатое в сентябре 2024 года. Его планируют завершить летом 2025-го.