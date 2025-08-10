Ключевые моменты:

В Одессе начались работы по реконструкции бывшего кинотеатра «Золотой Дюк» на проспекте Ярослава Мудрого;

На месте кинотеатра появится современный культурный центр, площадь помещений увеличится почти вдвое;

Заказчик проекта – ООО «Культурный центр «Золотой Дюк», проектировщик – ООО «Викторианский стиль»;

Чем известен одесский кинотеатр «Золотой Дюк».

На месте кинотеатра «Золотой Дюк» в Одессе начались строительные работы

Ранее одесситы заметили, что около недели назад ранее закрытый кинотеатр «Золотой Дюк» обнесли забором, за которым начались строительные работы.

Как пишет «Думская», ссылаясь на слова местных жителей, первое время реконструкция сопровождалось громким шумом. Однако спустя некоторое время стало намного тише.

Предполагается, что площадь нежилых помещений вырастет с почти 4 тыс. до 6,8 тыс. квадратных метров.

«Часть работ выполняет киевская компания, которая занимается проектированием и возведением свайных фундаментов. Уже понятно, что строители убрали фасадные лестницы. Можно предположить, что здание «расширится» как раз за счет того, что выдвинется несколькими этажами вперед, в сторону проспекта Ярослава Мудрого», – отмечает издание.

Что известно о проекте реконструкции одесского кинотеатра

В этой связи многие горожане начали задаваться вопросами, какая участь ожидает «Золотой Дюк» и что появится на его месте.

Отвечая на эти вопросы, Александр Авдеев заявил о старте работ по реконструкции зданий бывшего кинотеатра.

Согласно представленной начальником управления ГАСК документации, заказчиком строительства выступает ООО «Культурный центр «Золотой Дюк». Проектировщиком работ указано ООО «Викторианский стиль».

Земельный участок площадью 0,3743 га пребывает в пользовании заказчика на основании договора аренды от 14 марта 2006 года, а нежилое здание площадью 3975,1 кв. м в собственности заказчика с 2012 года.

«Целевое назначение: строительство и обслуживание административных и офисных зданий, связанных с предпринимательской деятельностью; эксплуатация и обслуживание постройки кинотеатра.

Градостроительные условия и ограничения: № 01-06/26 от 20 февраля 2020 выданы Департаментом архитектуры и градостроительства города.

Экспертиза: ООО «РЕБУДКОНСАЛТИНГ» от 2 июня 2025 года.

Регистрация начала работ: 9 июня 2025 по Реестру строительной деятельности»,

– информирует Авдеев.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что поскольку целевое назначение здание осталось тем же, сносить здание кинотеатра, скорее всего, не собираются, тем не менее, прежнего «Золотого Дюка» уже не будет – не исключено, что в скором времени здесь появится очередной ТРЦ с кинотеатром (тогда и целевое назначение здания менять не придется).

Согласно информационному щиту, закончить все работы должны до 31 декабря текущего года.

Одесский кинотеатр «Золотой Дюк»: немного истории

Кинокомплекс «Золотой Дюк» был построен еще во времена СССР и открыт в декабре 1993 года. За все время своего существования кинотеатр претерпел немало изменений.

В мае 2002 года «Золотой Дюк» начали восстанавливать и уже в сентябре того же года был открыт трехзальный кинотеатр, который считался в те времена самым большим в Украине. В 2005 году кинокомплекс опять стал самым первым, но уже пятизальным мультикомплексом в Одессе.

В июле 2009 года в кинотеатре «Золотой Дюк» открывается первый 3D зал с объемным цифровым изображением и специальными очками, а в ноябре – второй и третий 3D залы.

В феврале 2012 года в кинокомплексе «Золотой Дюк» был построен еще один зал, предназначенный для VIP-клиентов.

