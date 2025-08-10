Ключевые моменты:
- Сегодня, 10 августа, в Одессе пройдут плановые ремонтные работы на электросетях;
- Ряд улиц в районах Центрального и Северного РЭС останется без света до 17:00 и 20:00;
- Информацию подтвердил официальный Телеграм-канал мэрии «Одеса Офiцiйно».
Света не будет до вечера по следующим адресам:
Центральный РЭС
- Алексея Вадатурского, 79-131;
- Гранатная, 1-16;
- Анны Михайленко, 18-28, 37-51;
- Йозефа Прибика, 7-28;
- Столярского, 4Г;
- Ивана Фунтова, 42 -54;
- пер. Гранатный, 2-8/1;
- пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
- пер. Малиновский, 7.
Северный РЭС
- Каменщиков, 112-118, 295-305;
- Республиканская, 226-343;
- Хаджибейская дорога, 407-515.
Предположительное время возобновления электроснабжения – 20:00 часов.
