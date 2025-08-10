Ключевые моменты:

  • Сегодня, 10 августа, в Одессе пройдут плановые ремонтные работы на электросетях;
  • Ряд улиц в районах Центрального и Северного РЭС останется без света до 17:00 и 20:00;
  • Информацию подтвердил официальный Телеграм-канал мэрии «Одеса Офiцiйно».

Света не будет до вечера по следующим адресам:

Центральный РЭС

  • Алексея Вадатурского, 79-131;
  • Гранатная, 1-16;
  • Анны Михайленко, 18-28, 37-51;
  • Йозефа Прибика, 7-28;
  • Столярского, 4Г;
  • Ивана Фунтова, 42 -54;
  • пер. Гранатный, 2-8/1;
  • пер. Граничный, 1-15а, 25, 29, 35;
  • пер. Малиновский, 7.
Вы также можете узнать: Что ждать от погоды в Одессе и области 10 августа

Северный РЭС

  • Каменщиков, 112-118, 295-305;
  • Республиканская, 226-343;
  • Хаджибейская дорога, 407-515.

Предположительное время возобновления электроснабжения – 20:00 часов.

Читайте также: Солнечные электростанции для одесских ОСМД: стоит ли влезать в долги.

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме