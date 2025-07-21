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16-й ОМКФ пройдет в Киеве с 24 сентября по 4 октября; стартовала продажа фестивальных абонементов.

Стоимость абонемента составляет 1,5 тыс. грн до 15 августа, после чего вырастет до 1,9 тыс. грн.

Что дает абонемент и программа фестиваля

Как отметили организаторы, фестивальный абонемент дает возможность посещать все кинопоказы по предварительному бронированию или при наличии свободных мест. Также он открывает доступ к мастер-классам, которые будут проходить в рамках фестиваля по такой же схеме и дает доступ к премьерам фильмов, которые еще не вышли в прокат или останутся фестивальными эксклюзивами.

Стоимость фестивального абонемента до 15 августа 2025 года включительно составляет 1,5 тысячи гривен. С 16 августа цена вырастет до 1,9 тысячи гривен. Абонемент.

ОМКФ во время войны

Нынешний ОМКФ станет уже шестнадцатым по счету. Программа фестиваля будет включать две основные конкурсные секции: национальную украинскую и международную европейскую. В рамках этих программ будут продемонстрированы лучшие фильмы украинского и европейского производства.

Стоит отметить, что из-за полномасштабного вторжения Одесский кинофестиваль временно сменил локацию. 15-й ОМКФ также состоялся в Киеве, где было показано 12 картин на трех локациях. В 2023 году фестиваль принимали Черновцы, а в Одессе состоялись только специальные показы. В 2022 году ОМКФ проходил в специальном формате в нескольких странах мира.

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