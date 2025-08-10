Ключевые моменты:

Патрульная полиция подтвердила выезд бывшего инспектора за границу. После этого его уволили со службы.

Слухи о поездке с бойфрендом официально не подтверждены, но в одесские паблики попали фото и видео с двумя мужчинами, которые косвенно могут на это указывать.

Побег двух мужчин в Молдову

Бывший инспектор патрульной полиции Измаила, который некоторое время временно исполнял обязанности заместителя начальника местного подразделения, выехал за пределы Украины. Об этом сообщили в Патрульной полиции Одесской области.

В полиции уточнили, что сейчас мужчина уволен со службы и занимал указанную руководящую должность лишь временно в прошлом, задолго до инцидента.

— Отвечать за свои поступки он будет в соответствии с действующим законодательством, — отметили правоохранители.

Местные Telegram-каналы распространили видео, которое якобы опубликовал сам экс-инспектор в своем Instagram, указав местом нахождения Молдову. В подписи он утверждал, что едет забирать свой паспорт и документ своего напарника, которые изъяли полицейские.

Кадр из видео, якобы снятого в Молдове человеком, похожим на инспектора Стандратюка.\

\

Сейчас аккаунты в Instagram и Facebook, принадлежавшие мужчине, удалены или закрыты. В соцсетях также появились слухи, что он уехал за границу со своим бойфрендом.

Читайте также: