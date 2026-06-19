Ключевые моменты:

С 10 июня вступило в силу решение Кабмина, которое позволяет выделять госсредства на восстановление поврежденного жилья в домах со статусом памятников архитектуры.

Городские службы Одессы получили поручение максимально быстро оформлять акты.

Для запуска прямых выплат людям осталось утвердить обязательные проекты решений исполкома.

Компенсация за разрушенное жилье в Одессе: что изменилось

Одесситы, чьи квартиры в исторических зданиях пострадали от обстрелов, долгое время оставались заложниками юридических нюансов, из-за которых программа «єВідновлення» для них была заблокирована. Ситуация изменилась после того, как Кабинет Министров принял долгожданное постановление, которое 10 июня 2026 года вступило в силу.

Чтобы люди не теряли время, руководство Одессы сразу же перестроило работу местной комиссии. Первые заявления от собственников квартир уже находятся на рассмотрении, сообщили в мэрии.

Начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак поручил профильным ведомствам безотлагательно подготовить проекты решений Исполнительного комитета. Это завершающий юридический этап, после которого одесситы начнут получать прямые денежные выплаты от государства на ремонт.

От профильных служб требуют оперативно выезжать на объекты, составлять акты обследований и моментально загружать информацию в систему. Таким образом люди, которые месяцами ждали справедливости, получили гарантированную помощь как можно быстрее.

Ранее мы сообщали, что в Одессе жители восстанавливают дома-памятники после обстрелов за собственные средства. Также «Одесская жизнь» объясняла почему в Одессе не восстанавливают разрушенное жилье.

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