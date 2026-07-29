Ключевые моменты:

Российский удар был нанесен по объектам инфраструктуры Одессы.

На территории неработающего предприятия загорелась сухая трава.

Все пожары были оперативно ликвидированы спасателями.

По предварительным данным, в результате обстрела никто не погиб и не пострадал.

Ликвидация последствий обстрела

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, в результате вражеской атаки на территории недействующего промышленного предприятия вспыхнул пожар. Также произошло возгорание сухой растительности на открытой территории.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ГСЧС. Спасатели в кратчайшие сроки локализовали и полностью ликвидировали все очаги возгорания, не допустив распространения огня на соседние объекты.

К счастью, удалось избежать человеческих жертв и травм среди населения.

Помимо этого, продолжается ликвидация последствий масштабного пожара на полях орошения под Одессой. Как сообщалось, открытых очагов огня уже нет, однако тление растительности вызывает сильное задымление.

Напомним, 28 июля Россия атаковала гражданское судно под флагом Либерии в Черном море. На момент удара на борту не было ни экипажа, ни груза.