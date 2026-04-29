Ключевые моменты:

Движение перекроют на участке от улицы Левитана до улицы Константи.

Ограничения будут действовать с 29 апреля по 1 июня 2026 года.

Причина — аварийная ситуация на городском канализационном коллекторе.

Перекрытие Люстдорфской дороги в Одессе

В Одессе с 29 апреля вводится временное ограничение движения транспорта на части Люстдорфской дороги. Как сообщили в мэрии, причиной стали аварийные работы на городском канализационном коллекторе, который проходит под проезжей частью.

Речь идет об участке от улицы Левитана до улицы Константи. На этом отрезке движение транспортных средств будет полностью запрещено.

Ограничения продлятся более месяца — до 1 июня 2026 года. Водителям рекомендуют заранее планировать маршруты и учитывать изменения в организации дорожного движения.

Объезд осуществляется:

по пер. Казацкий в направлении ул. Шишкина;

по пер. Айвазовского в направлении ул. Костанди.

Также 30 апреля 2026 года тысячи одесситов почти на сутки останутся без водоснабжения. По информации одесской мэрии, ограничения связаны с подключением нового магистрального водопровода.

