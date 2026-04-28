Ключевые моменты:

Воду в Одессе отключат 30 апреля с 00:10 до 23:50.

Без водоснабжения останутся Приморский, Киевский и Хаджибейский районы.

Ограничения затронут также ряд пригородов и жилмассивов.

Восстановление подачи воды будет постепенным.

В Одессе завершается строительство нового магистрального водопровода, который соединит улицу Багрицкого с Французским бульваром. Реализация этого проекта позволит значительно увеличить пропускную способность сетей и улучшить водоснабжение для жителей центральной части города.

Однако для интеграции новой магистрали в городскую систему необходимо выполнить сложный монтаж запорной арматуры. В связи с этим, как уточняют в «Инфоксводоканале», 30 апреля будет временно прекращена подача воды в части Одессы и пригорода.

Где не будет воды 30 апреля

Приморский район Одессы;

Хаджибейский район Одессы;

Киевский район Одессы;

с. Лиманка, с. Червоний Хутор, ж/м «Радужный», ж/м «Совиньйон 1-5», ж/м «Чорноморка», ЖКП «Таїрово».

Важно учитывать, что после окончания ремонтных работ система водоснабжения будет заполняться постепенно. Поэтому в домах вода может появиться в разное время – это зависит от рельефа местности, этажности здания и интенсивности водоразбора в конкретном микрорайоне.

Коммунальщики настоятельно просят одесситов заранее позаботиться о создании необходимого запаса питьевой и технической воды на весь период проведения работ.

Также напомним, что сегодня из-за плановых ремонтных работ на городских сетях электроснабжения в Одессе временно изменили схему движения ряда трамвайных и троллейбусных маршрутов.